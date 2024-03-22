Албон поїде на Гран-прі Австралії в боліді напарника

Джерело - Чемпіон.
Пілот Вільямс Логан Сарджент пропустить Гран-прі Австралії та віддасть свій болід напарнику Алексу Албона, який потрапив в аварію на практиці.
Про це повідомила пресслужба британської команди.
🚨 BREAKING 🚨— Formula 1 (@F1) March 22, 2024
Alex Albon to race in Logan Sargeant’s car for the remainder of the weekend.
Sargeant will sit out the Australian Grand Prix#F1 #AusGP pic.twitter.com/l4QzKJvWsS
Кваліфікація Гран-прі Австралії відбудеться 23 березня. Початок — о 7:00 за київським часом.
Нагадаємо, що Макс Ферстаппен переміг у двох попередніх Гран-прі цього сезону.