Головне
Доля пробачає, але суворо попереджає: 5 висновків з матчу Боснія — Україна
Сьогодні 11:22 1741
Україна розучилася грати в бий-біжи
Сьогодні 14:46 946
Олег Кузнецов: За 20 років не взяв жодної копійки від агентів чи батьків футболістів
Сьогодні 13:27 915
Яремчук вийшов на п'яте місце в списку бомбардирів збірної України
Сьогодні 07:11 1050
Заміна для Бражка та перевірка новачків: хто гратиме за молодіжну збірну України в березневих матчах
Сьогодні 06:00 718
Ребров: "Врятували гру завдяки бажанню футболістів"
Сьогодні 01:06 1146
Лунін: "Поле було не в найкращому стані, але потрібно звертати увагу на свою гру"
Сьогодні 01:01 783
Яремчук: "Ми - команда!"
Сьогодні 00:49 881
Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:35 7874
Ястремська в напруженому матчі перемогла Севілл у другому колі турніру в Маямі
Сьогодні 00:33 885
Прямі трансляції

Албон поїде на Гран-прі Австралії в боліді напарника

Сьогодні 16:31 148 0
Албон поїде на Гран-прі Австралії в боліді напарника
#Алекс Албон, #Формула 1, #Логан Сарджент

Джерело - Чемпіон.

Пілот Вільямс Логан Сарджент пропустить Гран-прі Австралії та віддасть свій болід напарнику Алексу Албона, який потрапив в аварію на практиці.

Про це повідомила пресслужба британської команди.

Кваліфікація Гран-прі Австралії відбудеться 23 березня. Початок — о 7:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен переміг у двох попередніх Гран-прі цього сезону.

Коментарі ()
Популярне зараз
Росіяни вбили маму української спортсменки Малькової Росіяни вбили маму української спортсменки Малькової 20638 2
Шалений камбек на останніх хвилинах: збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною у плей-оф кваліфікації Євро-2024 Шалений камбек на останніх хвилинах: збірна України вирвала перемогу над Боснією і Герцеговиною у плей-оф кваліфікації Євро-2024 48992 15
Яремчук: Хочеться радувати хлопців, які зараз на фронті Яремчук: Хочеться радувати хлопців, які зараз на фронті 8725
Визначився суперник збірної України у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 Визначився суперник збірної України у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 26865 1
Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу Боснія і Герцеговина - Україна: відео голів і огляд матчу 7874
Боснія і Герцеговина — Україна 1:2. Як це було Боснія і Герцеговина — Україна 1:2. Як це було 24983
Рекомендуємо
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48891
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34702 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56968 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 358468
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 64977
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25691