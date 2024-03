Албон поїде на Гран-прі Австралії в боліді напарника

Пілот Вільямс Логан Сарджент пропустить Гран-прі Австралії та віддасть свій болід напарнику Алексу Албона, який потрапив в аварію на практиці.

Про це повідомила пресслужба британської команди.

🚨 BREAKING 🚨



Alex Albon to race in Logan Sargeant’s car for the remainder of the weekend.



Sargeant will sit out the Australian Grand Prix#F1 #AusGP pic.twitter.com/l4QzKJvWsS