Компанія Williams Grand Prix Engineering Limited, частиною якої є команда Формули-1 Вільямс, була викуплена американською Dorliton Capital за 152 мільйони євро.

Про це повідомляє журналіст Адам Купер.

Чиста грошова виручка за фактом продажу акцій і після виплат заборгованостей склала 112 млн.

