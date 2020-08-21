Керівництво Формули-1 планує провести гонку у Туреччині

Джерело - sport.ua.
Найближчим часом Формула-1 оголосить про підписання контракту на проведення Гран-прі Туреччини у листопаді цього року.
Про це повідомляє Motorsport.
Треку в Стамбулі не було в календарі з 2011 року, проте зараз через коронакризу Ф-1 змушена додавати нові етапи в Європі, так як гран-прі в Північній і Південній Америці були скасовані.
Всього Формула-1 розраховує вийти на календар з 17 гонок з фіналом у Бахрейні і Абу-Дабі.
Раніше, Гамільтон встановив рекорд Формули-1, випередивши Шумахера за кількістю подіумів.