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Чемпіонський бій Постола скасували

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Через небезпечний вірус у Китаї скасовують усі спортивні змагання
Чемпіонський бій Постола скасували
#Постол

Джерело - isport.uа.

Бій між володарем титулів WBC і WBO в першій напівсередній вазі Хосе Карлосом Раміресом і українцем Віктором Постолом скасували.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Поєдинок повинен був відбутися 1 лютого в китайському Хайкоу, однак там зараз бушує новий коронавірус, від якого померло кілька десятків людей.

"Все нормально, адже перш за все важлива безпека. Я більше 50 років займаюся промоутерським бізнесом, але така ситуація у мене вперше.

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Найголовніше для нас - здоров'я і безпека наших бійців, а також всіх, хто працює над організацією івенту. Сподіваємося, що незабаром ситуація виявиться під контролем. Ми чекаємо можливості проводити івенти в Mission Hills Haikou в найближчому майбутньому ", - відзначив голова Top Rank Боб Арум.

Нову дату бою оголосять найближчим часом.

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