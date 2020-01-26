 Гамільтон вимагає шалену зарплату в Мерседеса | Автоспорт | Champion.com.ua
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Гамільтон вимагає шалену зарплату в Мерседеса

Сьогодні 19:53 227 0
Британець намагається вибити контракт на 60 мільйонів на рік
Гамільтон вимагає шалену зарплату в Мерседеса
#Гамільтон, #Формула-1, #Мерседес

Джерело - xsport.ua.

Мерседес не може підписати новий контракт з шестиразовим чемпіоном світу Формули-1 Льюїсом Гамільтон.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Британця не влаштовує фінансова сторона нового контракту. Згідно зі старими даними, Гамільтон погодився підписати договір, згідно з яким він би залишався пілотом Мерседеса до 2024 року і після закінчення цього терміну він би заробив близько 100 мільйонів доларів.

Однак зараз Льюїс вимагає контракт до 2025 року і з окладом в 60 мільйонів доларів на рік.

Нагадаємо, Гамільтон знищив суперинків на останньому етапі сезону.

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