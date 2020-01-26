Гамільтон вимагає шалену зарплату в Мерседеса

Британець намагається вибити контракт на 60 мільйонів на рік

Мерседес не може підписати новий контракт з шестиразовим чемпіоном світу Формули-1 Льюїсом Гамільтон.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Британця не влаштовує фінансова сторона нового контракту. Згідно зі старими даними, Гамільтон погодився підписати договір, згідно з яким він би залишався пілотом Мерседеса до 2024 року і після закінчення цього терміну він би заробив близько 100 мільйонів доларів.

Однак зараз Льюїс вимагає контракт до 2025 року і з окладом в 60 мільйонів доларів на рік.

Нагадаємо, Гамільтон знищив суперинків на останньому етапі сезону.