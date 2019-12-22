Британець хоче допомагати молодим гонщикам

Джерело - f1analytic.

Шестиразовий чемпіон світу Формули-1, британець, Льюїс Гамільтон має намір допомагати молодим пілотам.

Про це він ропзовів порталу racefans.

"Я хочу допомагати молодим пілотам. Хочу зробити наш спорт більш різноманітним, бачити різноманітність команд. Мені б хотілося, щоб наш спорт став більш доступним", - сказав Гамільтон.

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"Сподіваюся, що на певному етапі молода і сильна жінка зуміє увірватися в Формулу-1 і перевернути стартову решітку з ніг на голову. Хіба це не буде чимось особливим?", - запитав спортсмен.

Нагадаємо, Гамільтон знищив суперинків на останньому етапі сезону.