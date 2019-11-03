Льюїс Гамільтон наблизився до вічного рекорду Міхаеля Шумахера

Джерело - Чемпіон.

Британський пілот команди Мерседес Льюїс Гамільтон достроково став чемпіоном Формули-1.

Сьогодні, 3 листопада, 34-річний Гамільтон посів друге місце на Гран-прі США і гарантував собі чемпіонський титул за два етапи до кінця.

Перемогу в гонці здобув партнер британця по команді Валттері Боттас, третім фінішував пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.

В наступному сезоні у нього буде шанс взяти 7-й титул і наздогнати "вічний" рекорд Міхаеля Шумахера.

Раніше, Гамільтон виграв Гран-прі Мексики.

Нагадаємо, Ферстаппен втратив поул на Гран-прі Мексики через свою нестриманість.