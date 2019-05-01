Гран-прі Італії залишиться в календарі Формули-1 ще на 5 років

Автомобільний клуб Італії (ACI) і керівництво Формули-1 досягли принципової угоди про новий п'ятирічний контракт.
Про це повідомляє офіційний сайт "королівських перегонів".
Офіційне підписання нового п'ятирічного контракту відбудеться найближчим часом. Відзначимо, що цього року в Монці з 6 по 8 вересня відбудеться 70-й Гран-прі Італії.
У загальному заліку поточного сезону Формули-1 пілот Мерседеса Валлтері Боттас випереджає Льюїса Гамілтона лише на одне очко. Гонщик Феррарі Себастьян Феттель йде третім, але відставання від фіна складає 35 пунктів. У Кубку конструкторів також впевнено лідирує Мерседес.
Нагадаємо, Іспанія може втратити етап Формули-1.
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Джерело - sportarena.