Іспанія може втратити етап Формули-1

Вже у 2020 році з календаря Формули-1 може пропасти гран-прі Іспанії. Замінити етап в Барселоні може голландський Зандворт.

Про це повідомляє motorsport.com.

2019-го одразу у декількох етапів закінчуються контракти з Формулою-1. Окрім Барселони, мова йде про Сільверстоун (Великобританія), Хоккенхайм (Німеччина), Монца (Італія) та Мехіко (Мексика).

Однак саме іспанський етап втратив фінансування від держави, що може призвести до його заміни. Тим більше, що Формулу-1 покинув Фернандо Алонсо. Після цього серед іспанців знизився інтерес до автоперегонів.

Актуально: Боттас виграв Гран-прі Баку

На заміну етапу в Барселоні претендує Зандворт у Нідерландах. Тож саме він може стати першим європейським етапом Формули-1 у 2020 році.

Зазначається, що контракт між Формолую-1 і промоутерами в Зандворті вже узгоджений, але ще не підписаний – залишається узгодити деталі. Якщо Іспанія позбудеться місця в календарі Формули-1 сезону-2020, це дасть Liberty можливість поставити на цю дату Гран-прі Нідерландів на Зандворті.

Важливо: російський бізнесмен може придбати команду Формули-1

Та варто додати, що інфраструктуру автодрому необхідно модернізувати відповідно до стандартів Ф1. План полягає в тому, щоб почати роботи відразу після офіційного оголошення про контракт і закінчити їх до травня 2020 року.

Нагадаємо, Шумахер хотів стати менеджером свого сина.

Джерело - Motorsport.com.