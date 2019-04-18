Шумахер хотів стати менеджером свого сина

Легендарний пілот Ferrari Міхаель Шумахер мав стати керувати кар'єрою свого сина Міка.

Про це заявив екс-менеджер Міхаеля Віллі Вебер.

"Це було б кінцевим результатом цієї історії. Йому б це сподобалося. У той час, коли багато хто з батьків намагаються завадити своїм дітям займатися автоспортом, тому що це а) може бути небезпечно, б) вимагає багато коштів і в) заважає освіті, Шумахер вів себе зовсім інакше – він з ентузіазмом підтримував ідею, що одного разу його син може піти по його стопах. Він активно просував це", - зазначив колишній менеджер гонщика.