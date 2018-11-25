Пілот Формули 1 потрапив у страшну аварію на Гран-прі Абу-Дабі. ВІДЕО

Пілот команди Рено Ніко Хюлькенберг завершив виступ в гонці Гран-прі Абу-Дабі, потрапивши в аварію на першому колі. Болід німця вилетів з траси після контакту з машиною Ромена Грожана з Хааса, перекинувшись кілька разів і вдарившись об огорожу.
Scary incident between Grosjean and Hulkenberg. Luckily everyone is ok. #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/BmJACubRND— Oana Popoiu (@Oana_Popoiu) 25 листопада 2018 р.
На щастя, обійшлося без серйозних наслідків. Німецький гонщик зміг самостійно вибратися з машини після того, як її поставили на колеса.
Нагадаємо, син Шумахера виграв чемпіонат Формули-3.
Також, дружину Шумахера шантажували убивством дітей і вимагали 900 тисяч євро.
Джерело - Чемпіон.