Пілот Формули 1 потрапив у страшну аварію на Гран-прі Абу-Дабі. ВІДЕО

Пілот команди Рено Ніко Хюлькенберг завершив виступ в гонці Гран-прі Абу-Дабі, потрапивши в аварію на першому колі. Болід німця вилетів з траси після контакту з машиною Ромена Грожана з Хааса, перекинувшись кілька разів і вдарившись об огорожу.

На щастя, обійшлося без серйозних наслідків. Німецький гонщик зміг самостійно вибратися з машини після того, як її поставили на колеса.

Нагадаємо, син Шумахера виграв чемпіонат Формули-3.

Також, дружину Шумахера шантажували убивством дітей і вимагали 900 тисяч євро.

Джерело - Чемпіон.