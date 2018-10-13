Син Шумахера виграв чемпіонат Формули-3

Син славетного німецького автогонщика Міхаеля Шемахера - Мік, виграв європейську серію Формули-3.

Про це повідомляє BBC Sport.

19-річний син Міхаеля Шумахера фінішував другим на етапі в Хоккенхаймі та став недосяжним для суперників у загальному заліку. У нинішньому сезоні в 27 гонках він здобув 8 перемог та ще 5 разів був на подіумі.

"Я абсолютно щасливий. Те, чого ця команда домігся за рік - це щось неймовірне", - сказав Шумахер-молодший.

Нагадаємо, у наступному сезоні Мік Шумахер виступатиме у світовій серії Формули-3.

Раніше, відомий автогонщик Міка Хаккінен заявив, що Шумахер-молодший ще не готовий виступати у Формулі-1.

Джерело - BBC.