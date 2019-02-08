Український чемпіон світу з кікбоксингу побився з підлітками на вулиці. ВІДЕО

Чемпіон світу з кікбоксингу і колишній професійний боксер Віктор Сидоренко побився з підлітками на вулиці, які кидали в його машину сніг.

Київ Оперативний опублікував відео бійки, але на ньому не зафіксовано, як підлітки кидали сніг.

"Так, це був я. Я б не сказав, що кинули сніжку Закрило лобове, як це може бути сніжка? Я думаю, що вони спеціально це на телефон знімали", - прокоментував інцидент Сидоренко.

Нагадаємо, російські футболісти були взяті під варту до 8 грудня за участь у двох бійках в центрі Москви.

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Джерело - Чемпіон.