Кокорін і Мамаєв у СІЗО миють туалети

Нападник Зеніту Олександр Кокорін і півзахисник Краснодара Павла Мамаєва в СІЗО Бутирка, знаходяться в загальних камерах, без жодних привілеїв.

Про це розповів начальник слідчого ізолятора Сергій Телятников.

За словами Телятникова, футболісти містяться в невеликих камерах, розрахованих на двох-чотирьох чоловік. При цьому ні Кокорін, ні Мамаєв зіштовхуються з проблемами на кшталт вимагання грошей, а туалети вони миють "за бажанням, чергуючись зі своїми сусідами".

Раніше московський міський суд відхилив апеляції Кокоріна, його брата Кирила, Мамаєва та їхнього друга Олександра Протасовіцкого проти запобіжного заходу у вигляді арешту на два місяці. Всі вони будуть утримуватися в СІЗО до 8 грудня.

Нагадаємо, Кокорін з компанією побили чиновників у кафе.

Також, поліція допитала Кокоріна та Мамаєва.

Джерело - championat.