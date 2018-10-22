Кокорін і Мамаєв у СІЗО миють туалети

Нападник Зеніту Олександр Кокорін і півзахисник Краснодара Павла Мамаєва в СІЗО Бутирка, знаходяться в загальних камерах, без жодних привілеїв.
Про це розповів начальник слідчого ізолятора Сергій Телятников.
За словами Телятникова, футболісти містяться в невеликих камерах, розрахованих на двох-чотирьох чоловік. При цьому ні Кокорін, ні Мамаєв зіштовхуються з проблемами на кшталт вимагання грошей, а туалети вони миють "за бажанням, чергуючись зі своїми сусідами".
Раніше московський міський суд відхилив апеляції Кокоріна, його брата Кирила, Мамаєва та їхнього друга Олександра Протасовіцкого проти запобіжного заходу у вигляді арешту на два місяці. Всі вони будуть утримуватися в СІЗО до 8 грудня.
Нагадаємо, Кокорін з компанією побили чиновників у кафе.
Також, поліція допитала Кокоріна та Мамаєва.
Джерело - championat.