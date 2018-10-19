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Мамаєв залишиться під вартою

Сьогодні 13:23 170 0
Мамаєв залишиться під вартою

Суд не задовольнив клопотання півзахисника Краснодара Павла Мамаєва і його адвоката Ігоря Бушманова про переведення футболіста під домашній арешт.

Про це повідомляє видання Трибуна.

Таким чином, хавбек залишається в слідчому ізоляторі Бутирка під вартою. Адвокат просив зняти обмеження зі свого клієнта.

Московський міський суд визнав законним ув'язнення Мамаєва. Футболіст брав участь у засіданні по відеозв'язку.

Кокорін і Мамаєву пред'явили звинувачення в скоєнні двох злочинів за статтею Побої і Хуліганство. А суд взяв під варту футболістів до 8 грудня.

Раніше на захист футболістів став Луческу.

Джерело - Трибуна.

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