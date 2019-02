На тренувальній базі Фламенго сталася пожежа, є жертви. ФОТО

У Бразилії спалахнула велика пожежа на тренувальній базі найпопулярнішого клубу країни Фламенго. Рятувальники повідомляють про багато жертв.

Про це повідомляє AS.

Пожежники повідомляють, що в наслідок трагедії загинуло щонайменше 10 осіб та ще троє перебувають у важкому стані. Хто саме постраждав, поки невідомо – це могли бути як гравці, так і персонал клубу.

За інформацією TV Globo, в згорілому приміщені базувались гравці молодіжних команд Фламенго віком від 14 до 17 років.

Нагадаємо, Фламенго за свою історію встиг виховати таких талантів, як Зіко, Леонардо, Вінісіуса Жуніора, який нині захищає кольори мадридського Реала, а також Лукаса Пакету, що виступає за Мілан.

URGENTE: Um incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, deixou ao menos 10 pessoas mortas. Que notícia péssima para começar o dia. Meu Deus! pic.twitter.com/ujqDpCKNpV

URGENTE! Incêndio deixa mortos e feridos no Ninho do Urubu, no Centro de Treinamento do Flamengo. Corpo de Bombeiros informou que cerca de 10 pessoas não resistiram a ferimentos e vieram a óbito. QUE DEUS CONFORTE O CORAÇÃO DE TODAS AS PESSOAS ENVOLVIDAS 😪 pic.twitter.com/XP4L7amfD2