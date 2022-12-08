Хорватія - Бразилія: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Плей-оф, 1/4 фіналу 9 грудня, 2022 рік. 17:00 ХОРВАТІЯ - БРАЗИЛІЯ Стадіон Ед'юкейшн Сіті (Доха, Катар) Головний арбітр - Майкл Олівер (Англія)

У першому чвертьфінальному матчі ЧС-2022 збірна Бразилії зіграє проти збірної Хорватії. Матч відбудеться в п'ятницю, 9 грудня о 17:00 за київським часом на стадіоні Ед'юкейшн Сіті в Досі.

Хорватія

Місце в рейтингу ФІФА - 12.

Грають у фінальній частині всьоме. Вперше прийняли участь як незалежна збірна в 1998 році і з того часу лише одного разу (2010) не пробилися до фінальної частини. Є чинними срібними призерами чемпіонату світу. 4 роки тому підопічні Далича поступилися у фіналі Франції (4:2). У дебютному для себе Мундіалі в 1998 році у Франції посіли третє місце.

Фінальна частина

У першому турі хорвати не зуміли перемогти Марокко (0:0), у другому - розгромили Канаду (4:1), у третьому - повторили результат першого туру (0:0), але вже із Бельгією.

1-й тур

0:0

Марокко - Хорватія -

2-й тур

4:1 Хорватія - Канада -

3-й тур

0:0 Хорватія - Бельгія -

Група F

М Команда І В Н П Г О 1 Марокко 3 2 1 0 4-1 7 2 Хорватія 3 1 2 0 4-1 5 3 Бельгія 3 1 1 1 1-2 4 4 Канада 3 0 0 3 2-7 0

1/8 фіналу

У серії пенальті перемогли Японію (3:1), основний і додотковий час завершився нічиює - 1:1.

Цікавий факт

Хорватія, якщо виходила із групи ЧС, в підсумку неодмінно ставала призером;

Зіграють у чвертьфіналі на другому ЧС поспіль.

Склад

Воротарі: Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Івіца Івушич (Осієк), Іво Грбич (Атлетіко, Іспанія).

Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Івіца Івушич (Осієк), Іво Грбич (Атлетіко, Іспанія). Захисники: Домагой Віда (АЕК, Греція), Деян Ловрен (зеніт, росія), Борна Баришич (Рейнджерс, Шотландія), Йосип Юранович (Селтік, Шотландія), Йоско Гвардіол (РБ Лейпциг), Борна Соса (Штутгарт, Німеччина), Йосип Станисич (Баварія, Німеччина), Мартін Ерлич (Сассуоло, Італія), Йосип Шутало (Динамо Загреб).

Домагой Віда (АЕК, Греція), Деян Ловрен (зеніт, росія), Борна Баришич (Рейнджерс, Шотландія), Йосип Юранович (Селтік, Шотландія), Йоско Гвардіол (РБ Лейпциг), Борна Соса (Штутгарт, Німеччина), Йосип Станисич (Баварія, Німеччина), Мартін Ерлич (Сассуоло, Італія), Йосип Шутало (Динамо Загреб). Півзахисники: Лука Модрич (Реал, Іспанія), Матео Ковачич (Челсі, Англія), Марсело Брозович (Інтер, Італія), Маріо Пашалич (Аталанта, Італія), Нікола Влашич (Торіно, Італія), Ловро Маєр (Ренн, Франція), Крістіан Якич (Айнтрахт Франкфурт, Німеччина), Лука Сучич (Зальцбург, Австрія).

Лука Модрич (Реал, Іспанія), Матео Ковачич (Челсі, Англія), Марсело Брозович (Інтер, Італія), Маріо Пашалич (Аталанта, Італія), Нікола Влашич (Торіно, Італія), Ловро Маєр (Ренн, Франція), Крістіан Якич (Айнтрахт Франкфурт, Німеччина), Лука Сучич (Зальцбург, Австрія). Нападники: Іван Перишич (Тоттенгем, Англія), Андрей Крамарич (Гоффенгайм, Німеччина), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Міслав Оршич (Динамо Загреб), Анте Будимир (Осасуна, Іспанія), Марко Лівая (Хайдук Спліт).

Бразилія

Місце в рейтингу ФІФА - 1

Збірна Бразилії з футболу є однією з найсильніших і найвідоміших у світі національних футбольних команд. П'ятиразовий чемпіон світу з футболу. За бразильцями закріпилося прізвисько Селесао (обрані).

Фінальна частина

У першому турі збірна Бразилії перемогла Сербію (2:0), у другому - здолали Швейцарію (1:0), а в третьому поступилися Камеруну (0:1), втім, ця поразка вже ні на що не впливала.

1-й тур

2:0 Бразилія - Сербія -

2-й тур

1:0 Бразилія - Швейцарія -

3-й тур

1:0 Камерун - Бразилія -

Група G

М Команда І В Н П Г О 1 Бразилія 3 2 0 1 3-1 6 2 Швейцарія 3 2 0 1 4-3 6 3 Камерун 3 1 1 1 4-4 4 4 Сербія 3 0 1 2 5-8 1

1/8 фіналу

Розгромили Південну Корею - 4:1.

Цікаві факти

У матчі проти Камеруну бразильці вперше програли збірній з Африки на чемпіонаті світу;

Увосьме поспіль вийшла в чвертьфінал чемпіонату світу;

Після тріумфу в 2002 році жодного разу не зіграли в фіналі - один півфінал і тричі завершували турнір на стадії 1/4.

Склад

Воротарі: Аліссон (Ліверпуль, Англія), Едерсон (Манчестер Сіті, Англія), Уевертон (Палмейрас).

Аліссон (Ліверпуль, Англія), Едерсон (Манчестер Сіті, Англія), Уевертон (Палмейрас). Захисники: Алекс Сандро (Ювентус, Італія), Бремер (Ювентус, Італія), Даніло (Ювентус, Італія), Алекс Теллес (Севілья, Іспанія), Дані Алвес (Пумас, Мексика), Едер Мілітао (Реал, Іспанія), Маркіньос (ПСЖ, Франція), Тіаго Сілва (Челсі, Англія).

Алекс Сандро (Ювентус, Італія), Бремер (Ювентус, Італія), Даніло (Ювентус, Італія), Алекс Теллес (Севілья, Іспанія), Дані Алвес (Пумас, Мексика), Едер Мілітао (Реал, Іспанія), Маркіньос (ПСЖ, Франція), Тіаго Сілва (Челсі, Англія). Півзахисники: Каземіро (Манчестер Юнайтед, Англія), Фред (Манчестер Юнайтед, Англія), Евертон Рібейро (Фламенго), Фабіньо (Ліверпуль, Англія), Лукас Пакета (Вест Гем, Англія), Бруно Гімараес (Ньюкасл, Англія).

Каземіро (Манчестер Юнайтед, Англія), Фред (Манчестер Юнайтед, Англія), Евертон Рібейро (Фламенго), Фабіньо (Ліверпуль, Англія), Лукас Пакета (Вест Гем, Англія), Бруно Гімараес (Ньюкасл, Англія). Нападники: Антоні (Манчестер Юнайтед, Англія), Габріел Мартінеллі (Арсенал, Англія), Габріел Жезус (Арсенал, Англія), Неймар (ПСЖ, Франція), Педро Абреу (Фламенго), Рафінья Діас (Барселона, Барселона), Рішарлісон (Тоттенгем), Родріго (Реал, Іспанія), Вінісіус Жуніор (Реал, Іспанія).

Історія зустрічей

Зіграли 4 матчі - 3 перемоги Бразилії при 1 нічиї. Двічі Бразилія перемагала Хорватію на чемпіонеатах світу, обидва - на груповій стадії (2006, 2014).

Прогноз букмекерів

Перемога Бразилії - 1,38, Хорватії - 9,8, нічия - 5,0.

Прогноз Чемпіона

Перемога Бразилії в основний час - 2:1.

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайте ТУТ.