Японія - Хорватія: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Плей-оф, 1/8 фіналу 5 грудня, 2022 рік. 17:00 ЯПОНІЯ - ХОРВАТІЯ Стадіон Аль-Джануб (Аль-Вакра, Катар) Головний арбітр - Ісмаїл Ельфат (США)

В 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 збірна Японії зіграє проти збірної Хорватії. Матч відбудеться у понеділок, 5 грудня, о 17:00 за київським часом на стадіоні Аль-Джануб у Аль-Вакрі.

Японія

Місце в рейтингу ФІФА - 24

Збірна Японії всьоме бере участь у чемпіонаті світу з футболу. Раніше команда країни сонця, що сходить, тричі пробивалась до 1/8 фіналу.

На мундіалі в Катарі підопічні Хадзіме Моріясу стартували із сенсаційної перемоги над Німеччиною (2:1), чим значно покращили свої шанси на вихід до плей-оф. Проте в наступному турі програли від Коста-Рики (0:1), тож в останньому турі Японії потрібно було грати принаймні в нічию з Іспанією, сподіваючись, що Німеччина не обіграє Коста-Рику в паралельному матчі. Втім, Сині самураї перестрахувалися і взагалі обіграли збірну Іспанії (2:1), автоматично гарантувавши собі перше місце у групі E.

Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022

1-й тур

23 листопада | 15:00 | Німеччина - Японія | 1:2

2-й тур

27 листопада | 12:00 | Японія - Коста-Рика | 0:1

3-й тур

1 грудня | 21:00 | Японія - Іспанія | 2:1

М Команда І В Н П Г О 1 Японія 3 2 0 1 4-3 6 2 Іспанія 3 1 1 1 9-3 4 3 Німеччина 3 1 1 1 6-5 4 4 Коста-Рика 3 1 0 2 3-11 3

Цікаві факти:

Японія не пропускає мундіалі, починаючи з 1998 року;

Японія обіграла Іспанію з найнижчим в історії ЧС володінням м'ячем для команди-переможниці матчу.

Склад:

Воротарі: Сюїті Гонда (Сімідзу С‑Палс), Деніел Шмідт (Сент-Трюйден, Шотландія), Ейдзі Кавасіма (Страсбур, Франція). Захисники: Мікі Ямане (Кавасакі Фронтале), Хірокі Сакаї (Урава Редс), Мая Єсіда (Шальке, Німеччина), Такехіро Томіясу (Арсенал, Англія), Сего Танігуті (Кавасакі Фронтале), Ко Ітакура (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина), Хірокі Іто (Штутгарт, Німеччина), Юто Нагатомо (Токіо), Юта Накаяма (Гаддерсфілд, Англія). Півзахисники: Ватару Ендо (Штутгарт, Німеччина), Хідемаса Моріта (Спортінг, Португалія), Ао Танака (Фортуна, Німеччина), Гаку Сібасакі (Леганес, Іспанія), Каору Мітома (Брайтон, Англія), Даїті Камада (Айнтрахт, Німеччина), Ріцу Доан (Фрайбург, Німеччина), Дзюня Іто (Реймс, Франція), Такумі Мінаміно (Монако, Франція), Такефуса Кубо (Реал Сосьєдад, Іспанія), Юкі Сома (Нагоя Грампус). Нападники: Дайдзен Маеда (Селтік, Шотландія), Такума Асано (Бохум, Німеччина), Аясе Веда (Серкль Брюгге, Бельгія).

Хорватія

Грають у фінальній частині всьоме. Вперше прийняли участь як незалежна збірна в 1998 році і з того часу лише одного разу (2010) не пробилися до фінальної частини. Є чинними срібними призерами чемпіонату світу. 4 роки тому підопічні Далича поступилися у фіналі Франції (4:2). У дебютному для себе Мундіалі в 1998 році у Франції посіли третє місце.

У першому турі хорвати не зуміли перемогти Марокко (0:0), у другому - розгромили Канаду (4:1), у третьому - повторили результат першого туру (0:0), але вже із Бельгією.

1-й тур

23 листопада | Марокко - Хорватія | 0:0



2-й тур

27 листопада | Хорватія - Канада | 4:1

3-й тур

1 грудня | 17:00 | Хорватія - Бельгія | 0:0

М Команда І В Н П Г О 1 Марокко 3 2 1 0 4-1 7 2 Хорватія 3 1 2 0 4-1 5 3 Бельгія 3 1 1 1 1-2 4 4 Канада 3 0 0 3 2-7 0

Цікавий факт:

Хорватія, якщо виходила із групи ЧС, в підсумку неодмінно ставала призером.

Склад

Воротарі: Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Івіца Івушич (Осієк), Іво Грбич (Атлетіко, Іспанія).

Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Івіца Івушич (Осієк), Іво Грбич (Атлетіко, Іспанія). Захисники: Домагой Віда (АЕК, Греція), Деян Ловрен (зеніт, росія), Борна Баришич (Рейнджерс, Шотландія), Йосип Юранович (Селтік, Шотландія), Йоско Гвардіол (РБ Лейпциг), Борна Соса (Штутгарт, Німеччина), Йосип Станисич (Баварія, Німеччина), Мартін Ерлич (Сассуоло, Італія), Йосип Шутало (Динамо Загреб).

Домагой Віда (АЕК, Греція), Деян Ловрен (зеніт, росія), Борна Баришич (Рейнджерс, Шотландія), Йосип Юранович (Селтік, Шотландія), Йоско Гвардіол (РБ Лейпциг), Борна Соса (Штутгарт, Німеччина), Йосип Станисич (Баварія, Німеччина), Мартін Ерлич (Сассуоло, Італія), Йосип Шутало (Динамо Загреб). Півзахисники: Лука Модрич (Реал, Іспанія), Матео Ковачич (Челсі, Англія), Марсело Брозович (Інтер, Італія), Маріо Пашалич (Аталанта, Італія), Нікола Влашич (Торіно, Італія), Ловро Маєр (Ренн, Франція), Крістіан Якич (Айнтрахт Франкфурт, Німеччина), Лука Сучич (Зальцбург, Австрія).

Лука Модрич (Реал, Іспанія), Матео Ковачич (Челсі, Англія), Марсело Брозович (Інтер, Італія), Маріо Пашалич (Аталанта, Італія), Нікола Влашич (Торіно, Італія), Ловро Маєр (Ренн, Франція), Крістіан Якич (Айнтрахт Франкфурт, Німеччина), Лука Сучич (Зальцбург, Австрія). Нападники: Іван Перишич (Тоттенгем, Англія), Андрей Крамарич (Гоффенгайм, Німеччина), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Міслав Оршич (Динамо Загреб), Анте Будимир (Осасуна, Іспанія), Марко Лівая (Хайдук Спліт).

Історія зустрічей

Зіграли між собою 2 матчі. На ЧС-1998 перемогу святкували хорвати (1:0), а на ЧС-2006 бцла зафіксована нічия (0:0).

Прогноз букмекерів

Коефіцієнт на перемогу Японії - 4,10, на перемогу Хорватії - 2,11, на нічию - 3,25.

Прогноз Чемпіона

Перемога Хорватії - 1:2.

Пряма трансляція

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