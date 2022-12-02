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Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022

Сьогодні 00:19 Андрій Дунець 113 0
Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022
#Доан, #ЧС-2022, #Японія, #Збірна Іспанії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Ріцу Доан ударом з далекої відстані зрівняв рахунок у матчі збірних Японії та Іспанїі в межах 3-го туру чемпіонату світу.

На 48-й хвилині півзахисник японців наважився на постріл з-за меж штрафного майданчика. Редакція Чемпіона вважає цей м'яч найкращим за 1 грудня на Мундіалі в Катарі.

У підсумку збірна Японії виграла цей матч із рахунком 2:1 та стала переможцем групи E, залишивши за бортом турніру Німеччину.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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