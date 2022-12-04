Франція - Польща: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Плей-оф, 1/8 фіналу 4 грудня, 2022 рік. 17:00 ФРАНЦІЯ - ПОЛЬЩА Стадіон Аль-Тумама (Доха, Катар) Головний арбітр - Хесус Саес (Венесуела)

Збірні Франції і Польщі в очному поєдинку визначать чвертьфіналіста чемпіонату світу-2022. Матч 1/8 фіналу відбудеться в неділю, 4 грудня о 17:00 за київським часом на стадіоні Аль-Тумама в Досі.

Франція

Місце в рейтингу ФІФА - 4

Збірна Франції виступала на фінальних частинах 15-ти чемпіонатів світу. У 1998 році виграла домашній ЧС. Франція є чинним чемпіоном світу, вигравши турнір у 2018 році. У 2006 році французи стали срібними призерами ЧС. У 1958 та 1986 роках збірна Франції завойовувала бронзові медалі. У відборі на ЧС-2022 команда впевнено виграла групу D (набрала 18 очок), в якій грала збірна України, і напряму потрапила на турнір.

Фінальна частина

Підопічні Дешама першими з усіх команд гарантували собі участь у плей-оф. Французи здобули дві перемоги в двох стартових матчах, і не зважаючи на поразку в 3 турі від Тунісу, посіли першу сходинку в групі D.

1-й тур

4:1 Франція - Австралія -

2-й тур

2:1 Франція - Данія -

3-й тур

1:0 Туніс - Франція -

М Команда І В Н П Г О 1 Франція 3 2 0 1 6-3 6 2 Австралія 3 2 0 1 3-4 6 3 Туніс 3 1 0 1 1-1 4 4 Данія 3 0 1 2 1-3 1

Склад

Воротарі: Уго Льоріс (Тоттенгем, Англія), Стів Манданда (Ренн), Альфонс Ареоля (Вест Гем, Англія).

Захисники: Рафаель Варан (Манчестер Юнайтед, Англія), Бенжамен Павар (Баварія, Німеччина), Преснел Кімпембе (ПСЖ), Тео Ернандес (Мілан, Італія), Люка Ернандес (Баварія, Німеччина), Вільям Саліба (Арсенал, Англія), Жюль Кунде (Барселона, Іспанія), Ібраїма Конате (Ліверпуль, Англія), Дайот Упамекано (Баварія, Німеччина).

Півзахисники: Орельєн Чуамені (Реал, Іспанія), Едуардо Камавінга (Реал, Іспанія), Адріен Рабйо (Ювентус, Італія), Маттео Гендузі (Марсель), Юссуф Фофана (Монако), Жордан Верету (Рома, Італія).

Нападники: Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Карім Бензема (Реал, Іспанія), Антуан Грізманн (Атлетіко, Іспанія), Олів’є Жиру (Мілан, Італія), Усман Дембеле (Барселона, Іспанія), Кінгслі Коман (Баварія, Іспанія), Крістофер Нкунку (Лейпциг, Німеччина), Маркус Тюрам (Боруссія Менхенгладбах, Німеччина).

Польща

Місце в рейтингу ФІФА - 26

Кадра вдев'яте грає на чемпіонаті світу. Найкращий результат в історії - 3 місце (двічі - 1974, 1982). У європейському відборі поляки посіли 2 місце в групі I, пропустивши вперед лише Англію. У плей-оф кваліфікації Польща відмовилась грати проти росії в півфіналі, а у фіналі перемогла Швецію.

Фінальна частина

Підопічні Міхневича не без везіння посіла 2 місце в групі С. Поляки не змогли переграти в 1 турі Мексику, в другому - здолали Саудівську Аравію, а в третьому - програли Аргентині.

1-й тур

0:0 Мексика - Польща -

2-й тур

2:0

Польща - Саудівська Аравія -

3-й тур

0:2 Польща - Аргентина -

М Команда І В Н П Г О 1 Аргентина 3 2 0 1 5-2 6 2 Польща 3 1 1 1 2-2 4 3 Мексика 3 1 1 1 2-3 4 4 Саудівська Аравія 3 1 0 2 3-5 3

До слова, після матчу проти саудитів голкіпер Войцех Щенсний відзначився дуже приємним висловлюванням на підтримку українців, тож переважні симпатії вітчизняних уболівальників у поєдинку з Аргентиною неважко спрогнозувати.

Цікаві факти

після чвертьфіналу на Євро-2016 полякам поки не вдавалося жодного разу вийти з групи на великих турнірах;

польська збірна стала першою в історії, яка не зуміла реалізувати три 11-метрові удари поспіль у матчах чемпіонату світу (попередні промахи були в 1978, 2002 роках).

Склад

Воротарі: Бартломей Дронґовський (Спеція, Італія), Лукаш Скорупський (Болонья, Італія), Войцех Щенсний (Ювентус, Італія).

Захисники: Ян Беднарек (Астон Вілла, Англія), Каміль Ґлік (Беневенто, Італія), Якуб Ківьор (Спеція, Італія), Артур Енджейчик (Легія), Матеуш Ветеска (Клермон, Франція), Бартош Берешинський (Сампдорія, Італія), Метті Кеш (Астон Вілла, Англія), Роберт Ґумни (Аугсбург, Німеччина), Пшемислав Франковський (Ланс, Франція), Нікола Залевський (Рома, Італія).

Півзахисники: Кристян Бєлік (Бірмінгем, Англія), Ґжеґож Крихов‘як (Аль-Шабаб, Саудівська Аравія), Себастьян Шиманьський (Феєнорд, Нідерланди), Пйотр Зелінський (Наполі, Італія), Шимон Журковський (Фіорентина, Італія), Дамьян Шиманьський (АЕК, Греція), Каміл Ґросицький (Погонь), Якуб Каміньський (Вольфсбург, Німеччина), Міхал Скурась (Лех).

Нападники: Роберт Левандовський (Барселона, Іспанія), Аркадіуш Мілік (Ювентус, Італія), Кшиштоф Пйонтек (Салернітана, Італія), Кароль Швідерський (Шарлотт, США).

Історія зустрічей

Зіграли між собою 17 матчів - 8 премог у Франції, 4 - у Польщі, 5 матчів завершилися нічиєю. У фінальних частинах ЧС зіграли одного разу - у матчі за 3-тє місце в 1982 році поляки здобули перемогу (3:2).

Прогноз букмекерів

Коефіцієнт на перемогу Франції - 1,28, на перемогу Польщі - 12,5, на нічию - 5,6.

Прогноз Чемпіона

Перемога Франції в основний час - 4:1.

Пряма трансляція

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