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"Слава Україні": Войцех Щенсний передав українцям привіт під час інтерв'ю в Катарі - ВІДЕО

Сьогодні 21:34 Андрій Дунець 223 0
"Слава Україні": Войцех Щенсний передав українцям привіт під час інтерв'ю в Катарі - ВІДЕО
#ЧС-2022, #Збірна Польщі з футболу, #Войцех Щенсний

Джерело - Суспільне Спорт.

Голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсний дуже приємними словами завершив своє спілкування з українськими репортерами у флешзоні на ЧС-2022.

Це сталося в розмові з журналістами Суспільного.

"Дуже дякую, Слава Україні!" - резюмував представник Кадри на прощання.

Нагадаємо, що Войцех Щенсний одружений із польською співачкою українського походження.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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