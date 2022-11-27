"Слава Україні": Войцех Щенсний передав українцям привіт під час інтерв'ю в Катарі - ВІДЕО

Джерело - Суспільне Спорт.

Голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсний дуже приємними словами завершив своє спілкування з українськими репортерами у флешзоні на ЧС-2022.

Це сталося в розмові з журналістами Суспільного.

"Дуже дякую, Слава Україні!" - резюмував представник Кадри на прощання.

💙💛 "Слава Україні" від Войцеха Щенсного!



Тепер у вас точно зникнуть останні сумніви, за кого вболівати на ЧС-2022🇵🇱



📹Відео: Суcпільне Спорт (YouTube)#славаукраїні pic.twitter.com/ipy42RBDIg — Champion🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@ukrchampion) November 27, 2022

Нагадаємо, що Войцех Щенсний одружений із польською співачкою українського походження.

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