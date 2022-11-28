Канада - Марокко: анонс матчу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група F. 3-й тур 1 грудня, 2022 рік. 17:00 КАНАДА - МАРОККО Стадіон Аль-Тумама (Доха, Катар) Головний арбітр -

Збірна Канади зіграє зі збірною Марокко в 3 турі чемпіонату світу-2022 в межах групи F. Матч відбудеться в четвер, 1 грудна о 17:00 за київським часом на стадіоні Аль-Тумама в Досі.

Канада

Місце в рейтингу ФІФА - 41

Грала у фінальній частині світового чемпіонату лише один раз - у 1986 році в Мексиці представники країни клинового листка не вийшли з групи, програвши усі 3 матчі в групі. До слова, збірна СРСР перемогла Канаду - 2:0.

Канада подолала досить складне сито кваліфікації в зоні Північної і Центральної Америки. На першому етапі клинові листки виграли групу B, потім у стиках пройшли Гаїті після чого піміли перше місце в фінальній групі, випередивши Мексику, США та Коста-Рику.

У першому турі мінімально поступилися бельгійцям (1:0).

Склад

Воротарі: Джеймс Пантеміс (Клеб де Фут Монреаль), Мілан Борян (Црвена Звезда, Сербія), Дейн Сен Клер (Міннесота Юнайтед, США).

Захисники: Сем Адекугбе (Хатайспор, Туреччина), Джоель Вотерман (Клеб де Фут Монреаль), Алістер Джонстон (Клеб де Фут Монреаль), Камаль Міллер (Клеб де Фут Монреаль), Річі Ларьї (Торонто), Стівен Віторія (Шавеш, Португалія), Дерек Корнеліус (Панетолікос, Греція).

Півзахисники: Лаям Фрейзер (Дейнзе, Нідерланди), Ісмаель Коне (Клеб де Фут Монреаль), Самуель П'єтт (Клеб де Фут Монреаль), Марк-Ентоні Кає (Торонто), Гонатан Осоріо (Торонто), Девід Вутерспун (Сент-Джонстон, Шотландія), Атіба Гатчінсон (Бешикташ, Туреччина), Стефен Еустакіу (Порту, Португалія).

Нападники: Ліам Міллар (Базель, Швейцарія), Лукас Кавальїні (Ванкувер Вайткепс), Айкі Угбо (Труа, Франція), Тажон Бушанан (Брюгге, Бельгія), Кайл Ларін (Брюгге, Бельгія), Джонатан Девід (Лілль, Франція), Альфонсо Девіс (Баварія, Німеччина), Девід Гойлетт (Редінг, Англія).

Марокко

Місце в рейтингу ФІФА - 22

Атлаські Леви вшосте зіграють у фінальній частині Мундіаля. Найбільшим досягнення команди є 1/8 фіналу в 1986 році в Мексиці. Більше мароканці не долали груповий етап чемпіонатів світу.

На другому етапі африканської кваліфікації мароканця впевнено виграли групу I. Команда виграла усі 6 матчів з різницею м'ячів - 20:1. У фіналі відбору за сумою двох матчів перемогли ДР Конго.

У першому турі мароканці зіграли внічию з чинним віцечемпіоном – Хорватією (0:0).

Склад

Воротарі: Ахмед Таньяуті (Відад), Яссін Боно (Севілья, Іспанія), Мунір Ель-Кажуї (Аль-Вахда, ОАЕ).

Захисники: Ашраф Хакімі (ПСЖ, Франція), Нуссайр Мазрауї (Баварія, Німеччина), Наіф Агер (Вест Хем, Англія), Ромен Саїс (Бешикташ, Туреччина), Ашраф Дарі (Брест, Франція), Джавад Ель-Ямік (Вальядолід, Іспанія), Яхья Аттіят-аллах (Відад), Бадр Банун (Катар).

Півзахисники: Соф'ян Амрабат (Фіорентина, Італія), Абдельхамід Сабірі (Сампдорія, Італія), Селім Амалла (Стандард, Бельгія), Аззедін Унаї (Анже, Франція), Білал Ель-Ханнус (Генк, Бельгія), Яхья Жабране (Відад), Хакім Зієш (Челсі, Англія), Соф'ян Буфаль (Анже, Франція), Амін Аріт (Марсель, Франція).

Нападники: Абде Еззалзулі (Осасуна, Іспанія), Закарія Абухляль (Тулуза, Франція), Ільяс Шаїр (Квінс Парк Рейнджерс, Англія), Юссеф Ен-Несірі (Севілья, Іспанія), Валід Чеддіра (Барі, Італія), Абдерразак Хамдал (Аль-Іттіхад, Саудівська Аравія).

Група

1-й тур

23 листопада | Марокко - Хорватія | 0:0

23 листопада | 21:00 | Бельгія - Канада | 1:0

2-й тур

27 листопада | Бельгія - Марокко | 0:2

27 листопада | Хорватія - Канада | 4:1

М Команда І В Н П Г О 1 Хорватія 2 1 1 0 4-1 4 2 Марокко 2 1 1 0 2-0 4 3 Бельгія 2 1 0 1 1-2 3 4 Канада 2 0 0 2 1-5 0

3-й тур

1 грудня | 17:00 | Хорватія - Бельгія

1 грудня | 17:00 | Канада - Марокко

Розклади

Збірна Канади втратила шанси на вихід у плей-оф. У разі нічиєї мароканці вийдуть в 1/8 фіналу. Поразка також може дозволити африканцям продовжити в плей-оф. Для цього треба, щоб Бельгія не перемогла Хорватію з різницею в 3 і більше м'ячів.

Хорватів у грі з бельгійцями влаштує нічия, а також поразка, якщо в звітному матчі Марокко не переможе Канаду. Збірній Бельгії потрібна лише перемога.

Правила розподілу місць

1. Кількість очок, набраних в усіх матчах у групі;

2. Різниця м'ячів у всіх матчах у групі;

3. Кількість забитих м'ячів у всіх матчах у групі;

4. Кількість очок, набрана в матчах між командами з рівними показниками;

5. Різниця м'ячів в матчах між командами з рівними показниками;

6. Кількість забитих м'ячів у матчах між командами з рівними показниками;

7. Очки фейр-плей в усіх матчах у групі (гравець може отримати лише одне з перерахованих покарань за один матч):

Жовта картка: –1 бал;

Непряма червона (дві жовті картки): –3 бали;

Пряма червона картка: –4 бали;

Жовта та пряма червона картки: –5 бали;

8. Жеребкування.

Історія зустрічей

У єдиній грі між суперниками в 2016 році, Марокко здобуло впевнену перемогу - 4:0.

Прогноз букмекерів

Перемога Канади - 3,7, Марокко - 2,11. Нічия - 3,45.

Прогноз Чемпіона

Нічия - 1:1

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайте ТУТ.