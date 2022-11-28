Хорватія - Бельгія: анонс матчу чемпіонату світу-2022

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Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022 Груповий етап, група F. 3-й тур 1 грудня, 2022 рік. 17:00 ХОРВАТІЯ - БЕЛЬГІЯ Стадіон Ахмед бін Алі (Аль-Райян, Катар) Головний арбітр -

У третьому турі в групі F на чемпіонаті світу збірна Хорватії зіграє зі збірною Бельгії. Матч відбудеться в четвер, 1 грудня о 17:00 на стадіоні Ахмед бін Алі в Аль-Райяні.

Хорватія

Зіграють у фінальній частині всьоме. Вперше прийняли участь як незалежна збірна в 1998 році і з того часу лише одного разу (2010) не пробилися до фінальної частини. Є чинними срібними призерами чемпіонату світу. 4 роки тому підопічні Далича поступилися у фіналі Франції (4:2). У дебютному для себе Мундіалі в 1998 році у Франції посіли третє місце.

Не без проблем посіли перше місце в групі H європейської кваліфікації, в останньому матчі перемігши росію.

У 1 турі хорвати не зуміли перемогти Марокко (0:0), а в другому - розгромили Канаду (4:1).

Цікавий факт:

Хорватія, якщо виходила з групи, неодмінно була призером чемпіонату світу.

Склад

Воротарі: Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Івіца Івушич (Осієк), Іво Грбич (Атлетіко, Іспанія).

Домінік Лівакович (Динамо Загреб), Івіца Івушич (Осієк), Іво Грбич (Атлетіко, Іспанія). Захисники: Домагой Віда (АЕК, Греція), Деян Ловрен (зеніт, росія), Борна Баришич (Рейнджерс, Шотландія), Йосип Юранович (Селтік, Шотландія), Йоско Гвардіол (РБ Лейпциг), Борна Соса (Штутгарт, Німеччина), Йосип Станисич (Баварія, Німеччина), Мартін Ерлич (Сассуоло, Італія), Йосип Шутало (Динамо Загреб).

Домагой Віда (АЕК, Греція), Деян Ловрен (зеніт, росія), Борна Баришич (Рейнджерс, Шотландія), Йосип Юранович (Селтік, Шотландія), Йоско Гвардіол (РБ Лейпциг), Борна Соса (Штутгарт, Німеччина), Йосип Станисич (Баварія, Німеччина), Мартін Ерлич (Сассуоло, Італія), Йосип Шутало (Динамо Загреб). Півзахисники: Лука Модрич (Реал, Іспанія), Матео Ковачич (Челсі, Англія), Марсело Брозович (Інтер, Італія), Маріо Пашалич (Аталанта, Італія), Нікола Влашич (Торіно, Італія), Ловро Маєр (Ренн, Франція), Крістіан Якич (Айнтрахт Франкфурт, Німеччина), Лука Сучич (Зальцбург, Австрія).

Лука Модрич (Реал, Іспанія), Матео Ковачич (Челсі, Англія), Марсело Брозович (Інтер, Італія), Маріо Пашалич (Аталанта, Італія), Нікола Влашич (Торіно, Італія), Ловро Маєр (Ренн, Франція), Крістіан Якич (Айнтрахт Франкфурт, Німеччина), Лука Сучич (Зальцбург, Австрія). Нападники: Іван Перишич (Тоттенгем, Англія), Андрей Крамарич (Гоффенгайм, Німеччина), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Міслав Оршич (Динамо Загреб), Анте Будимир (Осасуна, Іспанія), Марко Лівая (Хайдук Спліт).

Бельгія

Місце в рейтингу ФІФА - 2

Для Белгії першість в Катарі - 14-та в історії національної команди. Бельгійці є чинними бронзовими призерами. На Мундіалі 2018 року в матчі за третє місце червоні дияволи перемогли збірну Англії (2:0) - найбільший успіх на світових першостях. 1986 році Бельгійці дісталися півфіналу, де програли Аргентині, а в матчі за бронзу поступилися Франції. Також в активі бельгійців чвертьфінал у 2014 році.

Підопічні Роберто мартінеса впевнено пройшли європейську кваліфікацію, посівши 1 місце в групі E

У першому турі бельгійці мінімально перемогли збірну Канади (1:0). Єдиний гол на рахунку Бачуайя. У другому турі програли збірній Марокко (4:1).

Склад

Воротарі: Тібо Куртуа (Реал, Іспанія), Сімон Міньйоле (Брюгге), Кун Кастельс (Вольфсбург, Німеччина).

Тібо Куртуа (Реал, Іспанія), Сімон Міньйоле (Брюгге), Кун Кастельс (Вольфсбург, Німеччина). Захисники: Тобі Алдервейрелд (Антверпен), Ян Вертонген (Андерлехт), Зено Дебаст (Андерлехт), Ваут Фас (Лестер, Англія), Артюр Теат (Ренн, Франція), Тімоті Кастань (Лестер, Англія), Тома Меньє (Боруссія Дортмунд, Німеччина).

Тобі Алдервейрелд (Антверпен), Ян Вертонген (Андерлехт), Зено Дебаст (Андерлехт), Ваут Фас (Лестер, Англія), Артюр Теат (Ренн, Франція), Тімоті Кастань (Лестер, Англія), Тома Меньє (Боруссія Дортмунд, Німеччина). Півзахисники: Яннік Карраско (Атлетіко, Іспанія), Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті, Англія), Юрі Тілеманс (Лестер, Англія), Ганс Ванакен (Брюгге), Аксель Вітсель (Атлетіко, Іспанія), Еден Азар (Реал, Іспанія), Торган Азар (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Леандро Троссард (Брайтон, Англія), Леандер Дендонкер (Астон Вілла, Англія), Амаду Онана (Евертон).

Яннік Карраско (Атлетіко, Іспанія), Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті, Англія), Юрі Тілеманс (Лестер, Англія), Ганс Ванакен (Брюгге), Аксель Вітсель (Атлетіко, Іспанія), Еден Азар (Реал, Іспанія), Торган Азар (Боруссія Дортмунд, Німеччина), Леандро Троссард (Брайтон, Англія), Леандер Дендонкер (Астон Вілла, Англія), Амаду Онана (Евертон). Нападники: Ромелу Лукаку (Інтер, Італія), Дріс Мертенс (Галатасарай, Туреччина), Шарль Де Кетеларе (Мілан, Італія), Жеремі Доку (Ренн, Франція), Міші Батшуайї (Фенербахче, Туреччина), Лої Опенда (Ланс, Франція).

Група

1-й тур

23 листопада | Марокко - Хорватія | 0:0

23 листопада | 21:00 | Бельгія - Канада | 1:0

2-й тур

27 листопада | Бельгія - Марокко | 0:2

27 листопада | Хорватія - Канада | 4:1

М Команда І В Н П Г О 1 Хорватія 2 1 1 0 4-1 4 2 Марокко 2 1 1 0 2-0 4 3 Бельгія 2 1 0 1 1-2 3 4 Канада 2 0 0 2 1-5 0

3-й тур

1 грудня | 17:00 | Хорватія - Бельгія

1 грудня | 17:00 | Канада - Марокко

Розклади

Збірна Канади втратила шанси на вихід у плей-оф. Боротьбу за дві путівки в 1/8 фіналу продовжують Хорватія, Марокко та Бельгія. Хорватів у грі з бельгійцями влаштує нічия, а також поразка, якщо в паралному матчі Марокко не переможе Канаду. Збірній Бельгії потрібна лише перемога.

Правила розподілу місць

1. Кількість очок, набраних в усіх матчах у групі;

2. Різниця м'ячів у всіх матчах у групі;

3. Кількість забитих м'ячів у всіх матчах у групі;

4. Кількість очок, набрана в матчах між командами з рівними показниками;

5. Різниця м'ячів в матчах між командами з рівними показниками;

6. Кількість забитих м'ячів у матчах між командами з рівними показниками;

7. Очки фейр-плей в усіх матчах у групі (гравець може отримати лише одне з перерахованих покарань за один матч):

Жовта картка: –1 бал;

Непряма червона (дві жовті картки): –3 бали;

Пряма червона картка: –4 бали;

Жовта та пряма червона картки: –5 бали;

8. Жеребкування.

Історія зустрічей

Команди зіграли між собою 8 матчів – по 3 перемоги, 2 гри завершилися внічию. У фінальних частинах ЧС не зустрічалися.

Прогноз букмекерів

Перемога Хорватії - 2,75, Бельгії - 2,65. Нічия - 3,35.

Прогноз Чемпіона

Нічия - 1:1.

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайте ТУТ.