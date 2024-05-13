16 медалей і перші у заліку: звитяга збірної України U-17 на міжнародному турнірі з греко-римської боротьби

Збірна України з греко-римської боротьби завоювала 16 нагород і перше місце у командному заліку на міжнародному турнірі U-17, який відбувся в румунському Бухаресті.

До "синьо-жовтої скарбнички" вдалося покласти 6 золотих, 3 срібні та 7 бронзових нагороди.

Чемпіони та призери з України

Золото: Герман Басараб (45 кг); Богдан Макаровець (48 кг); Назарій Бабінський (51 кг); Вадим Матрос (60 кг); Владислав Покотило( 65 кг); Іван Янковський (110 кг).

Срібло: Максут Султанов (51 кг); Вацлав Вашедський (60 кг); Олександр Бударєв (65 кг).

Бронза: Денис Кірик (45 кг); Данило Сущенко (55 кг); Денис Середін (55 кг); Кирило Шнирьов (71 кг); Владислав Солодчук (80 кг); Тимофій Химиця (91 кг); Валерій Джибу (110 кг).

Загальнокомандний залік

Змагання були підготовкою до чемпіонату Європи-2024 у цій віковій групі.

Нагадаємо, Україна назвала склад на ліцензійний турнір зі спортивної боротьби, який буде відбором до Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Напередодні російських "класиків" не допустили на зазначені змагання.