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Міжнародна федерація боротьби послабила санкції проти РФ та Білорусі

Олексій Мурзак — 26 вересня, 16:21
Міжнародна федерація боротьби послабила санкції проти РФ та Білорусі
uww

Бюро Міжнародної федерації боротьби (UWW) переглянуло критерії допуску до змагань нейтральних спортсменів з російським та білоруським паспортами.

Про це повідомили на офіційному сайті UWW.

За новими правилами підставою для недопуску до змагань вважатимуть лише докази прямої військової участі у війні проти України або публічні заяви на підтримку військової агресії.

Таким чином атлети з Росії та Білорусі, які входять до лав Збройних Сил РФ, Росгвардії та інших силових структур, але не висловились на підтримку війни в Україні матимуть змогу брати участь у міжнародних турнірах.

Зазначається, що федерація також перегляне всі випадки недопуску росіян та білорусів, які були ухвалені раніше.

Однак, попри послаблення критеріїв допуску, борці з Росії та Білорусі мають змагатися лише як нейтральні атлети. Тобто заборона на використання гімну та державної символіки залишається в силі.

боротьба санкції

боротьба

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