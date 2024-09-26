Міжнародна федерація боротьби послабила санкції проти РФ та Білорусі
Бюро Міжнародної федерації боротьби (UWW) переглянуло критерії допуску до змагань нейтральних спортсменів з російським та білоруським паспортами.
Про це повідомили на офіційному сайті UWW.
За новими правилами підставою для недопуску до змагань вважатимуть лише докази прямої військової участі у війні проти України або публічні заяви на підтримку військової агресії.
Таким чином атлети з Росії та Білорусі, які входять до лав Збройних Сил РФ, Росгвардії та інших силових структур, але не висловились на підтримку війни в Україні матимуть змогу брати участь у міжнародних турнірах.
Зазначається, що федерація також перегляне всі випадки недопуску росіян та білорусів, які були ухвалені раніше.
Однак, попри послаблення критеріїв допуску, борці з Росії та Білорусі мають змагатися лише як нейтральні атлети. Тобто заборона на використання гімну та державної символіки залишається в силі.