Посольство тримає справу на контролі: у МЗС розповіли деталі щодо смерті Шарпара

11 червня біля узбережжя в Греції було знайдено тіло чоловіка. Повідомлялося, що це був ексфутболіст В'ячеслав Шарпар – про смерть українця написала його мати.

Міністерство закордонних справ України у коментарі Чемпіону повідомило, що наразі триває ідентифікація тіла, а посольство України в Греції тримає цю справу на контролі.

"Посольство України в Греції з самого початку цієї резонансної історії перебуває на звʼязку з рідними зниклого громадянина, надає необхідну консульську допомогу та сприяння у взаємодії з грецькими правоохоронцями. Наразі триває експертиза біологічних зразків неідентифікованого тіла, знайденого 11 червня у прибережній зоні м. Лутракі, та їх порівняння з біологічними зразками рідних зниклого громадянина. Ідентифікація буде можлива після отримання результатів експертизи. Посольство тримає справу на контролі. Додатково інформуватимемо", – йдеться у відповіді МЗС.

Нагадаємо, за повідомленнями місцевих ЗМІ, фатальний інцидент стався 2 червня. На свій 39-й день народження, Шарпар о 5 годині ранку пішов купатися в море в курортному місті Лутракі та зник безвісти за нез'ясованих обставин.

Незабаром берегова охорона почала пошуки В'ячеслава, 6 червня було оголошено Silver Alert (система розшуку зниклих людей), проте знайти колишнього футболіста не вдавалося. У В'ячеслава залишилося 4 дітей.

Ігрова кар'єра Шарпара тривала з 2004 до 2021 року. Центральний захисник найбільше відомий за виступами за Ворсклу та Волинь.

Також захищав кольори Нафкома, Таврії, Хіміка, Нафтовик-Укрнафти, Іллічівця, Десни, Металіста, Арсенала (Київ), Говерли, Металурга (Донецьк), молдовського Шерифа, казахстанського Атирау та латвійської Риги. У 2007 році провів 2 матчі за молодіжну збірну України U-21.