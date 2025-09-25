12 росіян і 1 білорус не допущені до ЧС-2025

Відомий російський важкоатлет Євген Тіханцов не був допущений до участі у чемпіонаті світу 2025 року.

Про це повідомляє Главком.

Минулого року Тіханцов завоював бронзу Олімпіади-2024 у Парижі. Після цього він взяв участь у пропагандистському заході диктатора Білорусі Олександра Лукашенка, що і стало причиною недопуску.

Також до участі в турнірі допустили лише 7 із 19 (включно із запасними) російських спортсменів. Не отримали права на участь у турнірі Регіна Шайдулліна, Анастасія Романова, Яна Сотієва, Крістіна Новіцька, Артем Окулов, Даніїл Вагайцев, Зульфат Гараєв, Георгій Купцов, Сергій Пєтров, Геворг Серобян, Євгенія Гусєва та Михайло Подкоритов.

Всі зазначені вище спортсмени або незаконно відвідували окупований Росією український Крим або є військовослужбовцями або членами спортивного клубу ЦСКА, що напряму пов’язаний з російською армією.

Минулого тижня саме цих спортсменів Міністерство молоді та спорту України закликало не допустити до турніру, який пройде з 2 до 11 жовтня у Фьордені (Норвегія).