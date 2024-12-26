Вигравав золото та срібло ОІ: збірну Сербії з волейболу знову очолив іменитий фахівець
Зоран Терзич
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Зоран Терзич очолив жіночу збірну Сербії з волейболу.
Про це повідомила пресслужба місцевої федерації.
58-річний фахівець уже тренував національну команду своєї країни з 2002 до 2022 року.
Під його керівництвом команда здобувала срібло Ріо-2016 та бронзу Токіо-2020.
Також збірна Сербії тричі вигравала чемпіонат Європи, а в 2018 році волейболістки виграли золото чемпіонату світу.
Паралельно з роботою на збірну він очолював Црвену Звєзду, Галаті (Румунія), Перуджу (Італія), Динамо Бухарест (Румунія), Волеро (Швейцарія) та московське Динамо.