Вигравав золото та срібло ОІ: збірну Сербії з волейболу знову очолив іменитий фахівець

Зоран Терзич очолив жіночу збірну Сербії з волейболу.

Про це повідомила пресслужба місцевої федерації.

58-річний фахівець уже тренував національну команду своєї країни з 2002 до 2022 року.

Під його керівництвом команда здобувала срібло Ріо-2016 та бронзу Токіо-2020.

Також збірна Сербії тричі вигравала чемпіонат Європи, а в 2018 році волейболістки виграли золото чемпіонату світу.

POTPISAO! ✔️ Zoran Terzić, najtrofejniji srpski odbojkaški trener, potpisao je sa Odbojkaškim savezom Srbije ugovor do 2028! 💥 Terzić će biti prvi trener ženske seniorske reprezentacije Srbije 🇷🇸, sa kojom je ostvario najveće uspehe u istoriji odbojke u Srbiji. 🙌 pic.twitter.com/3rnEvQpO8a — OSSRB (@ossrb) December 26, 2024

Паралельно з роботою на збірну він очолював Црвену Звєзду, Галаті (Румунія), Перуджу (Італія), Динамо Бухарест (Румунія), Волеро (Швейцарія) та московське Динамо.