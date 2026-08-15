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Житичі-Полісся знялися з волейбольної Суперліги

Олександр Булава — 15 серпня 2026, 15:58
Житичі-Полісся знялися з волейбольної Суперліги

Житомирський волейбольний клуб Житичі-Полісс не виступатиме у чоловічій Суперлізі України в сезоні-2026/27.

Про це повідомив президент Федерації волейболу України Михайло Мельник в інтерв'ю Sport.ua.

Керівництво вирішило перенаправити основні ресурси на розвиток жіночої команди.

"На жаль, відмовилися від виступів у найсильнішому дивізіоні житомирські "Житичі-Полісся", один із провідних донедавна наших клубів", – зазначив Мельник.

Керівництво вирішило зосередити зусилля на жіночій команді, а чоловіча виступатиме в першій лізі

Таким чином, команда продовжить виступи у Першій лізі. Минулого регулярного чемпіонату колектив посів 6-те місце, а у сезоні-2024/25 став срібним призером.

Раніше повідомлялося, що досвідчений пасуючий збірної України Віталій Щитков продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини.

Житичі-Полісся

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