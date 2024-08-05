Жіноча збірна України U-20 програла Сербії у першому матчі чемпіонату Європи

Жіноча збірна України U-20 зазнала поразки від одноліток із Сербії у першому матчі групового етапу чемпіонату Європи з волейболу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1. Українки виграли перший сет, однак потім програли у трьох сетах поспіль.

Чемпіонат Європи U-20 з волейболу, жінки

Дублін, Ірландія

Груповий етап. Група B

5 серпня

Сербія — Україна 3:1 (21:25, 27:25, 25:22, 28:26)

Нагадаємо, напередодні юнацька збірна України U-18 поступилась в усіх семи турах чемпіонату Європи-2024.