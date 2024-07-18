Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Волейбол

Юнацька збірна Україна програла усі cім матчів чемпіонату Європи-2024

Владислав Уткін — 18 липня, 14:15
Юнацька збірна Україна програла усі cім матчів чемпіонату Європи-2024

Юнацька збірна України U-18 поступилась Франції в останньому, сьомому, турі чемпіонату Європи-2024 з волейболу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1 (25:22, 20:25, 25:9, 25:23).

Чемпіонат Європи-2024
Софія, Болгарія
Груповий раунд, група 1
7 тур, 18 липня

Франція U18 – Україна U18 3:1 (25:22, 20:25, 25:9, 25:23)

Відтак Україна посіла останнє місце у групі, програвши усі сім матчів, та стала єдиною командою на континентальній першості, яка не набрала жодного очка.

Нагадаємо, "синьо-жовті" виступали у групі 1, де її суперниками окрім Франції були команди Туреччини, Польщі, Фінляндії, Австрії, Болгарії та Португалії.

Турнірна таблиця Євро-2024 U-20

Збірна України з волейболу

Збірна України з волейболу

Юнацька збірна України програла шостий матч на чемпіонаті Європи-2024
Юнацька збірна України зазнала п'ятої поразки на чемпіонаті Європи-2024
Юнацька збірна України вчетверте поспіль програла на чемпіонаті Європи-2024
Збірна України поступилися англійцям на чемпіонаті Європи U-18 з пляжного волейболу
Юнацька збірна України втретє поспіль програла на чемпіонаті Європи-2024

Останні новини