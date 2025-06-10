Збірній України не увімкнули гімн на змаганнях: волейболістки самі його виконали і стали зірками

Перед матчем Золотої Євроліги зі Словенією жіноча збірна України з волейболу показала не лише спортивний, а й справжній патріотичний дух.

Під час урочистої церемонії на арені виникли технічні проблеми – організатори не змогли увімкнути державний гімн України. Але наші дівчата не розгубилися: вони заспівали гімн власноруч, без музики, прямо на майданчику.

Їхній вчинок розчулив публіку та вмить став символом сили, єдності та гордості за свою країну.

На цьому зворушливі моменти не завершилися. Українки провели блискучий матч і розгромили Словенію з рахунком 3:0 за партіями (25:23, 25:16, 25:22).

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Нагадаєіо, після чотирьох турів збірна України залишається єдиною командою, яка йде без поразок.

Наразі українки посідають перше місце у турнірній таблиці групового етапу. Наступний матч відбудеться 13 червня проти команди Швеції.