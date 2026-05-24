Жіноча збірна України переграла Францію у товариському турнірі

Жіноча збірна України обіграла Францію та вперше здобула перемогу на товариському турнірі, який проходить у межах підготовки до Ліги націй-2026.

Українки здобули перевагу з першого сету, випереджаючи "синіх" на 6 очок. Далі гра стала запеклішою, наша команда обійшла фавориток протистояння лише на два очки. Уже в третій партії "синьо-жовті" поступилися у сім очок своїм опоненткам й здалося, що француженки можуть взяти своє, проте в останньому сеті збірна України взяла все під свій контроль та дотисла суперниць.

Міжнародні товариські матчі

24 травня

Франція – Україна 1:3 (19:25, 24:26, 25:18, 21:25)

Нагадаємо, раніше збірна України поступилась на цьому товариському турнірі Німеччині (0:3) та Нідерландам (1:3).

Нагадаємо, що Україна назвала заявку на жіночу Лігу націй-2026 з волейболу.

Жіноча Ліга націй з волейболу триватиме з 3 червня до 12 липня. На першому тижні Ліги націй Україна гратиме на майданчику Канади, де також змагатимуться збірні Франції, Японії, Німеччини та США.