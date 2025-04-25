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Чоловіча та жіноча збірні України перемогли у матчах кваліфікації до Євро-2025 U-16

Микола Дендак — 25 квітня 2025, 21:27
Чоловіча та жіноча збірні України перемогли у матчах кваліфікації до Євро-2025 U-16
Федерація волейболу Житомирщини

Сьогодні, 25 квітня, відбулися матчі кваліфікації чоловічого та жіночого чемпіонату Європи з волейболу серед збірних U-16.

Чоловіча команда у 5 сетах здолала однолітків із Сербії та продовжує очолювати групу C, де також змагаються Франція та Словаччина. Поєдинок завершився з рахунком 3:2. Українці програли перші два сети, проте зуміли перевернути гру та забрати три розіграші поспіль.

Дівчата також зіграли 5 сетів, у яких обіграли Болгарію. Це був матч першого туру, і наразі Україну в групі випереджає Литва, яка більш впевнено здолала Грузію. Юні українки, як і хлопці, також програли два перші сети, після чого зуміли відігратися та вирвати перемогу.

Чемпіонат Європи з волейболу U-16
Чоловіки, група C
2 тур, 25 квітня

Сербія – Україна 2:3 (26:24, 25:17, 19:25, 17:25, 13:15)

Жінки, група D
1 тур, 25 квітня

Болгарія – Україна 2:3 (25:21, 25:19, 18:25, 24:26, 14:16)

Нагадаємо, нещодавно волейбольний клуб Епіцентр-Подоляни став чемпіоном України сезону 2024/25, здобувши перемогу в фінальній серії Суперліги проти житомирського Житичі-Полісся.

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