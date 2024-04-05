Збірна України визначилась з новим головним тренером

Джерело - ФВУ.

Федерація волейболу України обрала аргентинця Рауля Лосано, як нового головного тренера чоловічої національної команди. Відповідне рішення прийняли на виконкомі організації.

Про це повідомляє пресслужба ФВУ.

У березні стало відомо, що команду покине латвійський фахівець Угіс Крастіньш, з яким "синьо-жовті" вперше виграли Золоту Євролігу та увійшли до топ-20 світового рейтингу.

Під час вибору нового наставника федерація провела переговори з 24 кандидатами. Вагомим аргументом на користь 67-річного Лосано стало його бажання допомогти Україні.

Зазначається, що він розпочав свою тренерську кар'єру в 1976 році. Має досвід роботи зі збірними Іспанії, Польщі, Німеччини, Ірану та Китаю.

Тепер його кандидатуру має затвердити комісія Міністерства молоді і спорту. В разі успіху фахівець буде поєднувати роботу в японському клубі Джей-Ті Тандерс, який очолює з 2022 року.

Також тривають переговори та узгоджуються деталі контракту з потенційним помічником аргентинця, ім'я якого наразі не називають.