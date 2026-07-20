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Збірна України з волейболу покращила свою позицію у рейтингу FIVB

Олександр Булава — 20 липня 2026, 11:54
Збірна України з волейболу покращила свою позицію у рейтингу FIVB
en.volleyballworld.com

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оприлюднила оновлений світовий рейтинг чоловічих національних команд за підсумками третього ігрового тижня Ліги націй-2026.

Про це йдеться на сайті організації.

Чоловіча збірна України завершила виступи в основному раунді турніру, здобувши важливу перемогу над командою Німеччини з рахунком 3:1, що за підсумками усіх матчів заключного туру дозволило "синьо-жовтим" пробитися до плейоф.

Завдяки цьому успіху збірна України покращила свій результат і тепер займає 11-те місце у світовому рейтингу.

Першу сходинку рейтингу впевнено утримує збірна Польщі. Здобувши чотири перемоги протягом останнього ігрового тижня, поляки збільшили свій відрив від чинних чемпіонів світу - національної команди Італії.

Рейтинг чоловічих збірних FIVB

  1. Польща – 398,35 очка
  2. Італія – 368,01
  3. Росія – 352,10
  4. Японія – 346,36
  5. Словенія – 337,15
  6. США – 328,70
  7. Бразилія – 312,13
  8. Франція – 302,59
  9. Туреччина – 275,14
  10. Болгарія – 272,25
  11. Україна – 247,59
  12. Німеччина – 241,87
  13. Сербія – 234,98
  14. Аргентина – 232,41
  15. Куба – 224,23

Нагадаємо, українська команда вперше в історії вийшла у плейоф, де в 1/4 фіналу зіграє проти Польщі. Саме поляки є чинними чемпіонами, здолавши Італію минулого року в поєдинку за "золото".

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