Збірна України з волейболу покращила свою позицію у рейтингу FIVB
Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оприлюднила оновлений світовий рейтинг чоловічих національних команд за підсумками третього ігрового тижня Ліги націй-2026.
Про це йдеться на сайті організації.
Чоловіча збірна України завершила виступи в основному раунді турніру, здобувши важливу перемогу над командою Німеччини з рахунком 3:1, що за підсумками усіх матчів заключного туру дозволило "синьо-жовтим" пробитися до плейоф.
Завдяки цьому успіху збірна України покращила свій результат і тепер займає 11-те місце у світовому рейтингу.
Першу сходинку рейтингу впевнено утримує збірна Польщі. Здобувши чотири перемоги протягом останнього ігрового тижня, поляки збільшили свій відрив від чинних чемпіонів світу - національної команди Італії.
Рейтинг чоловічих збірних FIVB
- Польща – 398,35 очка
- Італія – 368,01
- Росія – 352,10
- Японія – 346,36
- Словенія – 337,15
- США – 328,70
- Бразилія – 312,13
- Франція – 302,59
- Туреччина – 275,14
- Болгарія – 272,25
- Україна – 247,59
- Німеччина – 241,87
- Сербія – 234,98
- Аргентина – 232,41
- Куба – 224,23
Нагадаємо, українська команда вперше в історії вийшла у плейоф, де в 1/4 фіналу зіграє проти Польщі. Саме поляки є чинними чемпіонами, здолавши Італію минулого року в поєдинку за "золото".