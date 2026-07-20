Збірна України з волейболу покращила свою позицію у рейтингу FIVB

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) оприлюднила оновлений світовий рейтинг чоловічих національних команд за підсумками третього ігрового тижня Ліги націй-2026.

Про це йдеться на сайті організації.

Чоловіча збірна України завершила виступи в основному раунді турніру, здобувши важливу перемогу над командою Німеччини з рахунком 3:1, що за підсумками усіх матчів заключного туру дозволило "синьо-жовтим" пробитися до плейоф.

Завдяки цьому успіху збірна України покращила свій результат і тепер займає 11-те місце у світовому рейтингу.

Першу сходинку рейтингу впевнено утримує збірна Польщі. Здобувши чотири перемоги протягом останнього ігрового тижня, поляки збільшили свій відрив від чинних чемпіонів світу - національної команди Італії.

Рейтинг чоловічих збірних FIVB

Польща – 398,35 очка Італія – 368,01 Росія – 352,10 Японія – 346,36 Словенія – 337,15 США – 328,70 Бразилія – 312,13 Франція – 302,59 Туреччина – 275,14 Болгарія – 272,25 Україна – 247,59 Німеччина – 241,87 Сербія – 234,98 Аргентина – 232,41 Куба – 224,23

Нагадаємо, українська команда вперше в історії вийшла у плейоф, де в 1/4 фіналу зіграє проти Польщі. Саме поляки є чинними чемпіонами, здолавши Італію минулого року в поєдинку за "золото".