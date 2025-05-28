Цікавий проєкт: польський тренер пояснив, чому погодився очолити збірну України

Польський фахівець Якуб Глушак зізнався, що його зацікавила робота на чолі збірної України з волейболу, оскільки йому здалося, що це цікавий проєкт.

Про це 39-річний тренер заявив в інтерв'ю для "Суспільне Спорт".

"Коли вперше подзвонили з питанням, чи мав би інтерес для такої роботи, то в голові одразу засвітилася така лампочка: о, це дуже цікавий проєкт. Є цікаві волейболістки, що мають бажання грати на високому рівні, десь недооцінені на рівні національних збірних, якщо брати Європу. Вирішив, що треба спробувати.

Може, саме я буду тим тренером, що додасть їм більше впевненості, допоможу показати ту гру, на яку вони здатні", – сказав Якуб.

Глушак очолив жіночу збірну на початку 2025 року. На клубному рівні він тренує польську Радомку.

Кар'єру тренера фахівець розпочав у 2010 році. Очолював Хемін, Лодзь та угорський Вашаш. Також працював із жіночою збірною Польщі U-21.