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Цікавий проєкт: польський тренер пояснив, чому погодився очолити збірну України

Руслан Травкін — 28 травня 2025, 09:48
Цікавий проєкт: польський тренер пояснив, чому погодився очолити збірну України
Якуб Глушак
radomka.com

Польський фахівець Якуб Глушак зізнався, що його зацікавила робота на чолі збірної України з волейболу, оскільки йому здалося, що це цікавий проєкт.

Про це 39-річний тренер заявив в інтерв'ю для "Суспільне Спорт".

"Коли вперше подзвонили з питанням, чи мав би інтерес для такої роботи, то в голові одразу засвітилася така лампочка: о, це дуже цікавий проєкт.

Є цікаві волейболістки, що мають бажання грати на високому рівні, десь недооцінені на рівні національних збірних, якщо брати Європу. Вирішив, що треба спробувати.

Може, саме я буду тим тренером, що додасть їм більше впевненості, допоможу показати ту гру, на яку вони здатні", – сказав Якуб. 

Глушак очолив жіночу збірну на початку 2025 року. На клубному рівні він тренує польську Радомку. 

Кар'єру тренера фахівець розпочав у 2010 році. Очолював Хемін, Лодзь та угорський Вашаш. Також працював із жіночою збірною Польщі U-21. 

волейбол Жіноча збірна України з волейболу

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