Ексгравець збірної України: Роль Зеленського у Слузі Народу подіяла на людей

Колишній гравець збірної України з волейболу Юрій Гладир вважає, що Володимиру Зеленському серіал "Слуга народу" допоміг здобути перемогу на президентських виборах 2019 року.

Про це він сказав в інтерв'ю Sport.tvp.pl.

"Що я подумав, коли побачив, що Володимир Зеленський, який був актором, балотується на президентські вибори? Я не політична людина і мене це не цікавило. Раніше для цього була база у вигляді серіалу про вчителя, який став президентом. Головну роль він зіграв. Це подіяло на людей, які за нього голосували. Особисто я ніколи не брав участі у виборах", – сказав Гладир.

40-річний Гладир в Україні грав за Азот (Черкаси) та Локомотив (Київ). З 2008 року виступає за польську клуби. Він протягом кар'єри чотири рази ставав чемпіоном Польщі, тричі вигравав Суперкубок та двічі Кубок Польщі.

Нагадаємо, раніше Юрій зізнався, що не зміг приїхати до України на похорони матері, адже потім би не зміг повернутися до Польщі.