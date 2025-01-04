Український волейболіст: Не зміг поїхати на похорони мами, адже потім би не повернувся до Польщі

Досвідчений український волейболіст Юрій Гладир, який вже 16-й рік поспіль грає за польські клуби, не зумів відвідати похорони рідної матері, оскільки потім не мав би можливості виїхати з України.

Про це він сказав в інтерв'ю Sport.tvp.pl.

"Мама була дуже сильною жінкою. Вона взяла все на свої плечі. Це було неймовірно. Вона також сказала мені, що волейбол кращий вид спорту. Вона переконала мене зробити ставку на нього і кинути роль воротаря у футболі. Я послухав її, а потім два місяці мій футбольний тренер дзвонив нам додому і казав мені повернутися на тренування. Дуже багато людей цього не знають, але вона померла чотири тижні тому. Я дізнався, коли ми були в Мілані на грі. Вона була здоровою жінкою, не мала проблем зі здоров'ям. Наступного Святого Валентина їй мало б виповнитися 70... Серце не витримало уві сні. Нам з братом, який живе в Чехії, дуже болить, що ми не змогли поїхати на її похорон. Якби ми це зробили, ми б не залишили Україну", – сказав він.

40-річний Гладир в Україні грав за Азот (Черкаси) та Локомотив (Київ). З 2008 року виступає за польську клуби. З 2008 до 2011 року викликався до лав збірної України.