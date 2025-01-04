На зборах харчувалися за свій рахунок, герб на формі був перевернутий: Гладир пояснив, чому відмовився виступати за збірну України

Волейболіст польської Варти (Заверці) Юрій Гладир розповів, що через корупцію ще в 2011 році вирішив завершити кар'єру в збірній України.

Про це він сказав в інтерв'ю Sport.tvp.pl.

"Чи шкодую я про рішення не грати за збірну? Ні. Три роки грав у збірній України. Думаю, я викладався на максимум. Для мене це була велика честь. Ми приїхали на збори без стипендії, навіть за харчування доводилося платити самостійно. Для нас було честю грати у збірній. Корупція? Це була одна з причин, чому я перестав грати за національну команду. Керівникам було байдуже, яка команда бере участь у найважливіших світових подіях. Економили на всьому. Костюми у нас ще були пристойні, але траплялося, що герб країни був перевернутий. Ця футболка у мене досі зберігається (сміється – прим.). Ніхто не покращував умови, всі були задоволені. Як я вже згадував, ми харчувалися за власні гроші. Економили на всьому, а начальство жило в шикарних будинках і їздило на чудових машинах. Звичайно, офіційно вони не заробляли тих грошей, які б дозволяли купувати собі таку розкіш", – сказав Гладир.

40-річний Гладир разом з Азотом ставав чемпіоном України 2005/06. У складі київського Локомотива вигравав золото у сезоні-2007/2008. Потім переїхав до Польщі, де і виступає дотепер. Він 4 рази ставав чемпіоном Польщі, тричі вигравав Суперкубок та двічі Кубок Польщі.

Нагадаємо, Гладир зізнався, що через війну перестав спілкуватися з друзями, які грають в Росії, оскільки ті стали "зазомбовані".