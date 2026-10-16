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Епіцентр-Подоляни переграв Епіцентр-Городок, Локомотив 1945 розгромив Буревісник на старті Суперліги

Микола Літвінов — 16 жовтня 2026, 18:50
Епіцентр-Подоляни переграв Епіцентр-Городок, Локомотив 1945 розгромив Буревісник на старті Суперліги
ВК Локомотив 1945

У п'ятницю, 16 жовтня, відбулися стартові матчі чоловічої Суперліги України з волейболу сезону-2026/27.

Ігровий день почався із розгромної перемоги харківського Локомотива 1945 над чернігівським Буревісником-ШВСМ. Підопічні Сергія Киселя декласували суперників протягом всіх трьох сетів – 25:9, 25:11, 25:12. Найрезультативнішим гравцем став Олександр Ковальов, набравши 10 очок.

Згодом збірна Полтавської області та водночас волейбольний клуб Решетилівка здобув впевнену перемогу над командою Поліції охорони ЗУНУ міста Борщів (Тернопільщина), не програвши жодної партії. Найбільше очок, а саме 16, здобув у цьому поєдинку Дмитро Щербинський

Наприкінці дня клуб Епіцентр-Подоляни тріумфував у матчі з Епіцентр-Городок.

Чемпіонат України з волейболу – Суперліга
16 жовтня

Епіцентр-Подоляни – Епіцентр-Городок – 3:0 (30:28, 25:22, 25:21)

Решетилівка – ВК Борщів Поліція охорони ЗУНУ – 3:0 (25:16, 25:23, 25:15)

Локомотив 1945 – Буревісник – 3:0 (25:9, 25:11, 25:12)

Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону чемпіоном України став Епіцентр-Подоляни. Водночас Епіцентр-Городок здобув срібні медалі. 

Суперліга з волейболу

Суперліга з волейболу

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