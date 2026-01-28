Жіноча збірна України вперше зіграє в Лізі націй: розклад матчів

Жіноча команда України дізналася календар та суперників у волейбольній Лізі націй.

Його представила Всесвітня федерація волейболу (FIVB).

В межах турніру команда України проведе три ігрові тижні, під час яких зустрінеться з провідними збірними світу.

Перший етап відбудеться в канадському Квебеку. Він триватиме з 3 по 7 червня. Суперницями українок, окрім команди господарок майданчика, стануть збірні Франції, Німеччини, Японії та США. Зазначимо, що американки є срібними призерками Олімпійських ігор у Парижі-2024.

Другий етап пройде з 17 по 21 червня. "Синьо-жовті" зустрінуться зі збірними Таїланду, Канади, Болгарії, Нідерландів та Польщі. Наразі місце проведення ще не визначене.

Останній змагальний тиждень турніру відбудеться в Азії. Матчі проходитимуть з 8 по 12 липня в Гонконзі. Українські волейболістки зіграють проти Канади, Китаю, Бельгії, Домініканської республіки та Італії.

Раніше повідомлялося, що волейболістка збірної України Марія Капланська перейшла до італійської команди.