Українки успішно стартували на Євро-2026 з пляжного волейболу

Українки Ангеліна Хміль і Валентина Давидова успішно стартували на чемпіонаті Європи 2026 року з пляжного волейболу, який проходить з 12 до 16 серпня у польському містечку Старе Яблонкі. В першому турі групового етапу вони обіграли іспанський дует Таня Морено Матвєєва/Софія Ісускіса Корулья.

Давидова та Хміль за підсумками жеребкування потрапили в групу А, де їхніми суперницями також будуть дуети з Латвії (Тіна Граудіня/Анастасія Самойлова) та Естонії (Хелене Холлас/Ліза Соометс).

Окрім Хміль і Давидової, Україну в основній сітці чемпіонату Європи-2026 представляють ще два дуети: Тетяна Лазаренко/Софія Курнікова та Єва Сердюк/Дарія Романюк, які потрапили в групу Н.

У першому турі вони також здобули перемоги. Тазаренко та Курнікова обіграли польський дует Уршула Луньо/Майя Кручек, а Сердюк і Романюк виявилися сильнішими за іспанок Ану Вергару та Софію Гонсалес Расеро.

Чемпіонат Європи-2026, груповий етап

1 тур, 12 серпня

Валентина Давидова/Ангеліна Хміль (Україна) – Таня Морено Матвєєва/Софія Ісускіса Корулья (Іспанія) – 25:23, 21:15

Тетяна Лазаренко/Софія Курнікова (Україна) – Уршула Луньо/Майя Кручек (Польща) – 21:11, 21:14

Єва Сердюк/Дарія Романюк (Україна) – Ана Вергара/Софія Гонсалес Расеро (Іспанія) – 21:14, 21:17

Переможці груп напряму виходять в 1/8 фіналу, команди, що посіли 2 і 3 місця – в 1/16 фіналу.

Зазначимо, що Тетяна Лазаренко є чинною чемпіонкою Європи. Минулого року вона завоювала золоту нагороду в парі з Мариною Гладун.