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Янчук: Після двох останніх матчів Ліги націй є певний розпач

Олег Дідух — 25 липня 2025, 13:04
Янчук: Після двох останніх матчів Ліги націй є певний розпач
Дмитро Янчук
FIVB

Догравальник збірної України з волейболу Дмитро Янчук підбив підсумки виступу команди в Лізі націй-2025.

Спортсмена цитує Sport.ua.

"Загалом нашим виступом задоволений. Як не як, це дебют, ми протистояли найкращим збірним світу, не було жодного прохідного матчу. Кожна гра була однаково важливою, усі команди можуть одна одну перемогти.

Звісно, після двох заключних матчів певний розпач є. Ми втратили гарну нагоду потрапити у Фінал вісьмох. Чому програли сербам і канадцям – ще до кінця не розібрався. Треба зібратися думками, ще раз переглянути ці матчі і йти вперед далі", – заявив Янчук.

Нагадаємо, збірна України у дебютній для себе Лізі націй до останнього претендувала на потрапляння до плейоф, проте у підсумку завершила турнір на 9 місці в турнірній таблиці.

Дмитро Янчук Збірна України з волейболу Ліга націй

Дмитро Янчук

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