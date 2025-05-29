Український тренер продовжив контракт з польським клубом

Ексгравець збірної України, а нині тренер Сергій Капелусь продовжив співпрацю з польським волейбольним клубом Бєльсько-Бяла.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Бєльсько-Бяла виступає у першій лізі Польщі. В сезоні 2024/25 в регулярному чемпіонаті посіла там 4-те місце та дійшла до стадії чвертьфіналу.

Саме у цьому колективі Капелусь розпочав свою тренерську кар’єру. В 2022 році він став асистентом головного тренера, а в ході ігрового сезону очолив команду.

Одним з гравців клубу є центральний блокуючий збірної України Михайло Куц.

В грудні 2024 року стало відомо, що Капелусь має очолити молодіжну збірну України U-21, яка з 18 по 31 серпня 2025 року зіграє на чемпіонаті світу-2025.

Раніше повідомлялося, що збірна України з волейболу в напруженому матчі переграла Польщу в межах товариського турніру Silesia Cup.