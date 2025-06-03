Норвезький гравець залишив Барком-Кажани

Волейбольний клуб Барком-Кажани оголосив про відхід норвежця Руне Фастеллана.

Про це повідомила пресслужба команди.

29-річний центральний блокуючий провів в українській команді один сезон.

Норвезький легіонер став одним із найрезультативніших блокуючих ПлюсЛіги – 74 результативні блоки у 30 матчах та 235 набраних очок.

До переходу в Барком-Кажани Руне грав на батьківщині, представляв бельгійський Руселаре та французький Лілль.

Нагадаємо, кілька днів тому збірна Україна обіграла національну команду Болгарії перед стартом Ліги націй.