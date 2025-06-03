Вчетверте за чотири роки: Барком-Кажани знову змінив місце проведення матчів ПлюсЛіги

Український клуб Барком-Кажани (Львів), який із початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну почав грати в польській ПлюсЛізі, вчетверте за чотири роки змінює місто, в якому буде проводити номінально домашні зустрічі. Команда буде базуватися у місті Ельблонг.

Про це повідомила пресслужба клубу. Деталі додає Sportowefakty.wp.pl.

У сезоні 2025/2026 наш клуб відкриває нову сторінку своєї історії. Нашим новим волейбольним будинком стане затишне місто неподалік Балтійського моря, з багатовіковою історією", – сказано в заяві.

"Ми надзвичайно раді бути в Ельблонзі та хочемо постійно прагнути до того, щоб наші матчі мали дивовижну атмосферу, як і на інших аренах PlusLiga. На жаль, у нашому житті так сталося, що нам доводиться користуватися гостинністю польських міст, але я сподіваюся та вірю, що Ельблонг надовго залишиться нашим тимчасовим домом", – заявив президент клубу Олег Баран у коментарі для сайту ПлюсЛіги.

Барком Кажани Львів грає у ПлюсЛізі з сезону 2022/2023. Команда щороку перебуває в нижній частині таблиці, посідаючи 13-те, 11-те та 13-те місця відповідно.

Перший сезон команда базувалася в Кракові, потім у містечку Велюнь. Минулий сезон "кажани" проводили поєдинки на Arena Jaskółka у Тарнові.

Нагадаємо, сьогодні Барком-Кажани оголосили про припинення співпраці з норвезьким легіонером.