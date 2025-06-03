Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Волейбол

Вчетверте за чотири роки: Барком-Кажани знову змінив місце проведення матчів ПлюсЛіги

Руслан Травкін — 3 червня 2025, 12:46
Вчетверте за чотири роки: Барком-Кажани знову змінив місце проведення матчів ПлюсЛіги
ХК Барком-Кажани

Український клуб Барком-Кажани (Львів), який із початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну почав грати в польській ПлюсЛізі, вчетверте за чотири роки змінює місто, в якому буде проводити номінально домашні зустрічі. Команда буде базуватися у місті Ельблонг. 

Про це повідомила пресслужба клубу. Деталі додає Sportowefakty.wp.pl.

У сезоні 2025/2026 наш клуб відкриває нову сторінку своєї історії. Нашим новим волейбольним будинком стане затишне місто неподалік Балтійського моря, з багатовіковою історією", – сказано в заяві.

"Ми надзвичайно раді бути в Ельблонзі та хочемо постійно прагнути до того, щоб наші матчі мали дивовижну атмосферу, як і на інших аренах PlusLiga.

На жаль, у нашому житті так сталося, що нам доводиться користуватися гостинністю польських міст, але я сподіваюся та вірю, що Ельблонг надовго залишиться нашим тимчасовим домом",заявив президент клубу Олег Баран у коментарі для сайту ПлюсЛіги.

Барком Кажани Львів грає у ПлюсЛізі з сезону 2022/2023. Команда щороку перебуває в нижній частині таблиці, посідаючи 13-те, 11-те та 13-те місця відповідно.

Перший сезон команда базувалася в Кракові, потім у містечку Велюнь. Минулий сезон "кажани" проводили поєдинки на Arena Jaskółka у Тарнові.

Нагадаємо, сьогодні Барком-Кажани оголосили про припинення співпраці з норвезьким легіонером. 

Барком-Кажани волейбол

Барком-Кажани

Норвезький гравець залишив Барком-Кажани
Барком-Кажани обіграли Нису та зберегли місце у Плюс Лізі
Барком-Кажани набрали важливий бал у боротьбі за виживання в чемпіонаті Польщі
Барком-Кажани перемогли у Плюс-Лізі та залишили зону вильоту
Барком-Кажани поступилися Ольштину в чемпіонаті Польщі

Останні новини