Барком-Кажани зазнали третьої поспіль поразки у чемпіонаті Польщі, поступившись Норвід Ченстохова

Львівський клуб Барком-Кажани, який у поточному сезоні виступає під назвою Ястшембе Барком, зазнав поразки від Норвід Ченстохова у 4-му турі чемпіонату Польщі. Це втретє поспіль українська команда поступилася у польській першості.

Зустріч завершилася із рахунком 1:3.

Український колектив почав розгромно поступатися вже з першого сету – 15:25. Друга партія пройшла за схожим сценарієм (17:25). У третьому сеті Кажани спробували перевернути перебіг поєдинку на свою користь – 25:22.

Утім, дива не сталося, і львівський клуб не зумів перевести гру на тай-брейк у заключній частині зустрічі (15:25).

Чемпіонат Польщі з волейболу

4 тур, 11 листопада

Норвід Ченстохова – Барком-Кажани – 3:1 (25:15, 25:17, 22:25, 25:15)

За підсумками поєдинку Барком-Кажани розташувалися на восьмій позиції у турнірній таблиці чемпіонату.

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Нагадаємо, у липні польська ліга змінила формат для українського клубу. Згодом український колектив ухвалив рішення змінити назву на Ястшембе Барком і грати в місті Ястшембе-Здруй на колишній арені Ястшембські Венгелью.

Причиною змін стало зняття 4-разового чемпіона Польщі Ястшембські Венгель з турніру через фінансову скруту. Ініціатором ребрендингу та збереження топволейболу в місті виступив спонсор Адам Гороль за підтримки міського голови.

Посаду головного тренера після 10 років роботи залишив Угіс Крастіньш. Новим керманичем став Анджей Коваль (екстренер Ястшембські Венгель), який оновив більшість персоналу, зберігши лише асистента Кацпера Новицького та фізіотерапевта Романа Ліпицького.

Клуб Барком-Кажани був заснований у 2009 році. Львівська команда тричі ставала чемпіоном України, а також чотири рази вигравала Кубок України.

Зауважимо, що це вже третя поспіль поразка для Барком-Кажанів у польському чемпіонаті. До цього команда поступилась Проєкт Варшаві (1:3) та Ястшембе (2:3).