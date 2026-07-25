Давидова та Хміль вийшли до півфіналу турніру BPT Challenge у Китаї

У Китаї триває турнір Women's BPT Challenge Shangluo 2026 з пляжного волейболу.

Український дует Валентина Давидова та Ангеліна Хміль стартував зі стадії 1/8 фіналу, де у трьох сетах переміг японську пару Асамі Сіба/Асамі Сіба (2:1). У чвертьфіналі українки здолали іспанський дует Софія Королла/Таня Морено з рахунком 2:0.

У півфіналі Давидова та Хміль зустрінуться з американками Медісон Шілдс/Кайлі Деберг. Матч відбудеться в неділю, 26 липня, і розпочнеться о 04:00 за київським часом.

Інші українські дуети завершили виступи на стадії 1/8 фіналу. Єва Сердюк і Дарія Романюк, а також Тетяна Лазаренко і Софія Курнікова поступилися своїм суперницям.

BPT Challenge Shangluo 2026

1/8 фіналу, 25 липня

Валентина Давидова / Ангеліна Хміль (Україна) – Асамі Сіба / Асамі Сіба (Японія) 2:1 (17:21, 21:16, 15:10)

Єва Сердюк/Дарія Романюк (Україна) – Катержіна Павелкова/Анна Павелкова (Чехія) 0:2 (15:21, 24:26)

Єва Сердюк/Дарія Романюк (Україна) – Еббі Ван Вінкл/Кеннеді Коуклі (США) 0:2 (15:21, 18:21)

1/4 фіналу

Валентина Давидова/Ангеліна Хміль (Україна) – Софія Королла/Таня Морено (Іспанія) 2:0 (24:22, 21:18)

Нагадаємо, напередодні Україна обіграла Італію та вперше в історії виграла Кубок націй з пляжного волейболу.