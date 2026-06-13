Дві українські команди поступилися суперницям у чвертьфіналі Alanya Challenge з пляжного волейболу

У суботу, 13 червня, пройшли матчі чвертьфіналу плейоф Alanya Challenge світового туру з пляжного волейболу.

Один український дует Єва Сердюк та Дар'я Романюк поступилися швейцаркам Йоанні Гайдріх та Леоні Кернен з рахунком 0:2 по матчах.

У першій грі швейцарки швидко взяли ініціативу, що дало їм перевагу всередині матчу, коли розігралися "синьо-жовті". Українки намагалися нав'язати боротьбу, проте зрівняти рахунок ніяк не вдавалося. Наприкінці сету швейцарки забили чотири м'ячі поспіль, забравши перший сет 21:12.

У другому сеті українки впевнено боролися від початку. Проте зсередини матчу почали поступатися й у висновку – поразка з рахунком 17:21.

Інша українська пара Валентина Давидова та Ангеліна Хміль також поступилася своїм суперницям із США Саванні Сімо та Девон Ньюберрі 0:2 по матчах.

У першому сеті українки боролися з самого початку. Але на середині пропустили чотири м'ячі. Після цього "синьо-жовті" продовжували нав'язувати боротьбу, але перевага американок у чотири м'ячі далася взнаки, тож у результаті поразка 17:21.

У другому матчі американський дует домінував протягом усієї гри, не даючи ніяк зрівнятися українкам. У висновку друга поразка з прикрим рахунком 10:21.

Beach Volleyball World Tour – Alanya Challenge

Чвертьфінал, 13 червня

Валентина Давидова / Ангеліна Хміль (Україна) – Саванна Сімо / Девон Ньюберрі (США) – 0:2 (12:21, 17:21)

Йоанна Гайдріх / Леона Кернен (Швейцарія) – Єва Сердюк / Дар'я Романюк (Україна) – 2:0 (21:17, 21:10)

Нагадаємо, що в ніч із 7 на 8 червня завершився четвертий тур волейбольної Ліги націй серед жіночих збірних.

А ніч із 12 на 13 червня завершився третій ігровий день Ліги націй серед чоловічих збірних.